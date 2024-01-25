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愛河灣高雄燈會27日展出 高雄市交通局：搭乘公共運輸聰明選擇

中央社／ 高雄25日電

高雄燈會27日起在高雄愛河灣展出，高雄市交通局今天表示，民眾可搭乘捷運到中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵會場。搭乘公共運輸是最聰明選擇。

交通局特別提醒，由於腹地有限，會場周邊加強交通管制且不提供汽車停車場，民眾多利用公共運輸，千萬別開車來。搭乘捷運可至中央公園站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵會場；輕軌搭乘至駁二大義站或旅運中心站，避免交通壅塞又達淨零減碳目標。

另配合人潮管制，交通局新聞稿表示，光榮碼頭站熱門日(1月27、28日；2月3、4、8、10至14、18、24、25)中午12時至晚間10時取消上下客服務，市區公車如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行(健保署)站、歷史博物館(高雄國際會議中心)站下車。

另於熱門日另提供老弱婦孺、親子遊客優先搭乘捷運中央公園站至英雄路接駁車，公車路線均於車頭標示黃色小鴨，民眾可多利用服務。

公共運輸指南部分，前往愛河灣觀賞黃色小鴨民眾，可搭乘捷運至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站下車，或搭乘輕軌至真愛碼頭站、旅運中心站下車，步行5到10分鐘即可抵達；如前往16-18碼頭冬日遊樂園民眾，可搭乘輕軌到旅運中心或捷運三多商圈站轉市區公車黃1或黃1區間下車後即可抵達。

另在公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，但空間有限，提醒勿任意停放人行道等規劃區域，警方將加強違規拖吊取締。

配合冬日遊樂園活動期間，愛河灣周邊道路實施交通管制，第一階段交通管制時間為每天下午3時至晚上10時，愛河灣西側(公園路以南、七賢路以東道路)、愛河灣東側(五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西)等區內道路管制通行。

第二階段視車流狀況採機動管制，管制道路擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍，場域周邊道路禁止臨停並加強違停取締，民眾加強注意並配合改道。

愛河 燈會 高雄市

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