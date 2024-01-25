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迎新春 高屏地區春節疏運增加近3成運能

中央社／ 高雄25日電

今年農曆春節7天連假，高屏地區國道客運業者預計加開324班次，增加29.94%運能，並在尖峰時間機動加班，做到「乘客等候時間以不超過20分鐘」為原則。

由於預估國內旅遊及返鄉旅次在這次春節期間創下高峰，為了讓用路人瞭解春節期間疏運資訊，高雄市區監理所、南區養護工程分局、高雄區監理所及南區公路新建工程分局今天召開高屏地區春節疏運記者會。

就高屏地區各大觀光景點易壅塞路段交通管制與替代道路等疏運措施，國道客運、公路客運與台灣好行等各項大眾運輸乘車與轉乘優惠，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具。

高雄市區監理所運輸管理科表示，旅客疏運方面，在國道北上疏運部分，「高雄－台北」、「高雄－台中」及「高雄－新營」北上路線，由國光、統聯、和欣等客運業者，在春節連假疏運期間原核定1082班次外，預計再加開324班次，增加29.94%運能(自2月7日至14日，共8日)，並要求業者在尖峰時間機動加班，乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。

高雄市區監理所長劉育麟表示，連假期期各大旅遊景點常有塞車情形，建議民眾多利用公共運輸，避免因塞車影響出遊行程。高屏地區熱門景點包括墾丁、義大世界、佛陀紀念館、以及以黃色小鴨為主軸的高雄愛河灣燈會、大港橋開合秀串聯駁二特區等，春節連續假期走春踏青，市區部分多利用高雄捷運、輕軌等大眾運輸交通工具。

跨縣市部分，高雄市區監理所也已事先協調客運業者於春節假期視人潮情況加開班車疏運，客運公司假期期間派員進駐左營高鐵站調度車輛，不讓民眾久候。

民眾可下載iBus公路客運即時動態資訊網(http://www.taiwanbus.tw/) 查詢公路客運即時動態，或下載手機APP程式，隨時查詢車輛發車及預定到站時間。

春節 國道客運 高雄市 連假

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