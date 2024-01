萌翻屏東！ 貓美術館屏菸登場周春米開箱 限定場景超療癒

「貓・美術館–世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」萌翻屏東,集結60件貓咪名畫,帶來全新展區規畫與10件首度在台灣展出畫作,即起至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫療癒展出中,屏東縣長周春米今帶大家開箱看展,現場也吸引大批貓奴朝聖。

縣長周春米說,貓美術館走過6個亞洲城市,今年重返台灣,以「古典貓肖像」、「庶貓日常」、「貓體之美」、「貓的藝術」、「交流的貓藝術」5大區呈現各種貓藝術,展出60件山本修老師名畫,包含雷喵瓦「煎餅磨坊的貓舞會」、喵衛「衝啊!貓破崙」、喵文西「最後的猫餌」等新作品。

「世界級的貓美學饗宴就在屏菸」,周春米說,貓給人寶貝、溫暖感覺,親自走進展覽體驗,名畫瞬間喵化,讓東西洋藝術史萌了起來,還有獨家新場景「大碗島的貓咪午睡」、「貓之泉」、「貓納斯的誕生」、「咖啡館的貓」、「貓星月夜」等,帶領大家以不同視角認識世界名畫,大小朋友都可以拍得盡興,感受貓畫的療癒魅力。

屏東場推出限定新畫作撲克牌、迷你框畫、拭鏡布、萬用墊等,與粉絲詢問度超高拼圖、海報、必收藏的扭蛋、拍貼,超過百款萌翻貓咪紀念品,實用又卡哇依。

貓美術館另攜手三分春色連鎖飲品店推出4款貓界名畫聯名杯身,在個人社群上傳聯名杯身照片並標註「#貓美術館X三分春色」,至展覽出口處,可獲限定好禮。憑展覽票根至三分春色門市,還可享指定飲品第2杯半價。