快訊

3月19日出發！白沙屯媽祖今年往北港進香日程擲定 全程「去緩回急」

台積電大漲15元成穩盤要角 台股終場漲126點收18,002點

泰越捷航空2月無預警停飛札幌包機 估千名旅客受影響

主動關懷偏鄉弱勢家庭 高市教育局致贈年菜紅包與福袋

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭。圖／高雄市教育局提供

為幫助偏鄉弱勢學子在家中度過溫暖、團圓的年節，高雄市教育局今天在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭，嘉惠400名學子。

捐贈儀式在寶來國中舉行，高雄市教育局與高雄市餐盒食品商業同業公會、各級學校家長會長協會、中小學校長協會及員工消費合作社，共同致贈年菜、紅包與福袋，以物資代表著對孩子們的關懷及愛心，分享給偏鄉弱勢家庭。

這次送的年菜應景又澎湃，有團圓米糕飯、吉祥金目鱸魚、富貴滿溢豬腿庫、黃金干貝燉全雞及三絲蟳味魚翅羹等佳餚，都是來自高雄市餐盒食品公會共襄盛舉，包括蕭記食品、芳味香食品、立緯食品、耕域食品、米珍香食品、味帝企業、海方食品企業、靜合佳企業、佳琪食品及天青合食品公司贊助，讓偏鄉弱勢孩子在農曆春節與家人手足共同分享，一起守歲迎新春。

教育局與各級學校家長會長協會、中小學校長協會及高雄市員工消費合作社，共同致贈應景的紅包與福袋給每個弱勢學生，希望透過福氣的傳遞，讓孩子在農曆年前能感受滿滿的真摯祝福與溫暖。

教育局長謝文斌表示，教育局透過公私部門合作，舉辦偏鄉弱勢學童家庭年菜活動行之有年，由衷感謝來自社會各界的溫暖支持，讓身處偏鄉的孩子感受更多關注與關懷。許多民間企業響應及善心人士一同發揮愛心，將關懷與善念挹注於社會每個角落。

陳期教育事務基金會理事長蔡皆悅帶著書法名家在現場揮毫寫春聯，並結合寶來在地文化特色社區協會設攤展示，讓來賓感受不同於閩南文化的農曆春節氛圍，還有來自六龜區各校學生的天籟之音合唱與活力奔放原民舞蹈。

高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，教育局長謝文斌鼓勵偏鄉孩子。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，教育局長謝文斌鼓勵偏鄉孩子。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈偏鄉弱勢家庭年菜。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈偏鄉弱勢家庭年菜。圖／高雄市教育局提供
來自六龜區各校學生的天籟之音合唱。圖／高雄市教育局提供
來自六龜區各校學生的天籟之音合唱。圖／高雄市教育局提供

偏鄉 教育局 高雄市

延伸閱讀

總統府新年春聯紅包袋 民進黨南市黨部限量送

迎龍年 中市府推「福運昌龍」春聯、10元小紅包

世界展望會4款「紅包傳愛」助宜蘭1500名弱勢兒轉大人

約妹吃宵夜竟「強摸下體」…台中軍人允給紅包卻爽約 18歲女怒提告慘了

相關新聞

注意！高雄月底停水29小時「影響38萬用戶」台水設置19處加水站

台灣自來水公司第七區管理處為配合台電上寮復興線停電，自1月29日上午9時起在高雄14區停水29小時，影響38萬用戶家庭用...

主動關懷偏鄉弱勢家庭 高市教育局致贈年菜紅包與福袋

為幫助偏鄉弱勢學子在家中度過溫暖、團圓的年節，高雄市教育局今天在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年...

三鳳中街年貨開賣 高雄衛生局稽查提醒「五不買」

高雄市衛生局、消保官今天上午到知名年貨大街「三鳳中街」聯合稽查，抽查商品標示並檢驗是否違法添加防腐劑、染色劑。衛生局提醒...

迎農曆新年！ 高市圖推借閱10本書送春聯活動

農曆新年將至，高雄市立圖書館舉辦借書送春聯活動，27、28日邀書法家揮毫，當天於館內借閱達10冊，即可持兌換券換領1份喜...

影／到佛光山「沉浸式走春」 賞燈叩鐘祈福看無人機

「佛光山2024年春節平安燈法會」2月10日至3月9日，也就是農曆正月初一至廿九展開，以佛光山開山祖師星雲大師題寫的新春...

三鳳中街攤商曝成本多2成 民眾無奈：漲了也是要買

高雄知名年貨大街「三鳳中街」今年提早開跑，吸引許多民眾前往採買年貨，攤商說，因為人潮提早湧現，今年的備貨比往年多，但因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。