主動關懷偏鄉弱勢家庭 高市教育局致贈年菜紅包與福袋

為幫助偏鄉弱勢學子在家中度過溫暖、團圓的年節，高雄市教育局今天在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享256個偏鄉弱勢家庭，嘉惠400名學子。

捐贈儀式在寶來國中舉行，高雄市教育局與高雄市餐盒食品商業同業公會、各級學校家長會長協會、中小學校長協會及員工消費合作社，共同致贈年菜、紅包與福袋，以物資代表著對孩子們的關懷及愛心，分享給偏鄉弱勢家庭。

這次送的年菜應景又澎湃，有團圓米糕飯、吉祥金目鱸魚、富貴滿溢豬腿庫、黃金干貝燉全雞及三絲蟳味魚翅羹等佳餚，都是來自高雄市餐盒食品公會共襄盛舉，包括蕭記食品、芳味香食品、立緯食品、耕域食品、米珍香食品、味帝企業、海方食品企業、靜合佳企業、佳琪食品及天青合食品公司贊助，讓偏鄉弱勢孩子在農曆春節與家人手足共同分享，一起守歲迎新春。

教育局與各級學校家長會長協會、中小學校長協會及高雄市員工消費合作社，共同致贈應景的紅包與福袋給每個弱勢學生，希望透過福氣的傳遞，讓孩子在農曆年前能感受滿滿的真摯祝福與溫暖。

教育局長謝文斌表示，教育局透過公私部門合作，舉辦偏鄉弱勢學童家庭年菜活動行之有年，由衷感謝來自社會各界的溫暖支持，讓身處偏鄉的孩子感受更多關注與關懷。許多民間企業響應及善心人士一同發揮愛心，將關懷與善念挹注於社會每個角落。