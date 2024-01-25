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三鳳中街年貨開賣 高雄衛生局稽查提醒「五不買」
高雄市衛生局、消保官今天上午到知名年貨大街「三鳳中街」聯合稽查，抽查商品標示並檢驗是否違法添加防腐劑、染色劑。衛生局提醒，民眾採購年節食品時，應把握「五不原則」，標示不清楚者、過於鮮豔、有異味、來源不明、有破損者都不要購買。
衛生局會同市府消保官、農業局、經發局、衛福部食藥署及經濟部標檢局，今天上午前往高雄市三鳳中街年貨大街，執行年節食品聯合稽查；現場查核85家業者的貯存環境、販售場所衛生、食品標示、肉品原產地標示，皆符合規定。
衛生局技正張秋文今天特地帶來衛生局研製的快篩試劑，示範如何查驗違法添加雙氧水、皂黃等添加物，她把試劑滴在豆干上，違法添加雙氧水、以及違法添加皂黃的，滴上試劑後立刻變色。
張秋文說，過氧化氫雙氧水的作用是漂白除臭，衛生局以往曾經檢出違法添加的像是魚丸、魷魚絲、豆干、麵條等；皂黃的作用是染色，尤其像滷豆干，非法業者會添加皂黃，節省滷味滷製的時間與成本。
衛生局提醒民眾採購年節食品時，應把握「五不原則」，標示不清楚者、過於鮮豔、有異味、來源不明、有破損者都不要購買。
衛生局說，民眾不論訂購年菜、自煮年菜、餐廳圍爐或使用網路平台外送年菜，都要注意飲食安全，調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。食材要新鮮，用水要衛生。要生熟食分開處理，避免交叉污染。要澈底加熱，也要要注意保存溫度，保存低於7℃，室溫不宜放置過久。
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