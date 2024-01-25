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寒流催促櫻花開 台東金針山賞櫻亭卻拒遊客止步

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣太麻里鄉金針山區櫻花綻放，但幾處賞花涼亭破舊毀損嚴重，甚至雜草叢生，幾乎寸步難行，引來遊客抱怨。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉金針山區櫻花綻放，但幾處賞花涼亭破舊毀損嚴重，甚至雜草叢生，幾乎寸步難行，引來遊客抱怨。記者尤聰光／攝影

台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，如詩如畫美景吸引遊客上山追花。不過，山區幾處賞花涼亭卻破舊毀損嚴重，甚至雜草叢生，幾乎寸步難行。遊客抱怨「賞櫻雅致盡失」。鄉公所表示，會盤點進行改善。

太麻里鄉公所表示，金針山區有些涼亭並非公所建造，過去有很多單位補助興建，最後再由公所維管，適逢山區櫻花開花季節，避免遊客受傷，近期會派員上山現勘及盤點，針對破損嚴重的涼亭會拉封鎖線禁入，再評估後續修繕可行性，至於雜草部分將修剪清理。

這波入冬最強寒流22日襲台後，寒冷加上水氣足，台灣不少高山地區下雪，也促使含苞待放的櫻花綻放，其中，金針山上的櫻花也開了，吸引遊客上山賞櫻，但沿途遊客也發現幾處賞花休憩涼亭，不是老舊破損嚴重，就是雜草叢生，根本無法使用，引起抱怨。

「涼亭感覺是裝飾用的。」張姓遊客說，她一家人難得開車上山看櫻花，想上去涼亭制高點，能遠眺更美的風景，木製樓梯板都破損，護欄也都壞了，誰敢上去，深怕還沒看到美景，就先摔傷送醫了。另還有遊客表示，雜草都比人高，根本看不到路，想進涼亭內都步步驚心。

金針山區居民表示，山區涼亭設施幾乎沒甚麼在維護管理，至今有的破爛不堪，也沒人會使用了，幾乎是放著擺爛，乾脆拆除比較安全。

台東縣太麻里鄉金針山區櫻花綻放，但幾處賞花涼亭破舊毀損嚴重，甚至雜草叢生，幾乎寸步難行，引來遊客抱怨。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉金針山區櫻花綻放，但幾處賞花涼亭破舊毀損嚴重，甚至雜草叢生，幾乎寸步難行，引來遊客抱怨。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉金針山區櫻花綻放，但幾處賞花涼亭破舊毀損嚴重，甚至雜草叢生，幾乎寸步難行，引來遊客抱怨。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉金針山區櫻花綻放，但幾處賞花涼亭破舊毀損嚴重，甚至雜草叢生，幾乎寸步難行，引來遊客抱怨。記者尤聰光／攝影

櫻花 賞櫻 寒流

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