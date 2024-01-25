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法院強制命令要拆除？大台南觀光城攤商衝市府火爆陳情

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南觀光城攤商收到高雄行政法院公文，限到文15日內「騰空返還攤位」，自救會30多人衝到台南市政府陳情。記者吳淑玲／攝影
大台南觀光城攤商收到高雄行政法院公文，限到文15日內「騰空返還攤位」，自救會30多人衝到台南市政府陳情。記者吳淑玲／攝影

有40年歷史的大台南觀光城，曾風光一時，因建物及下方箱涵出現安全疑慮，台南市政府決定拆除回歸排水用途，引發攤商強烈抗爭，攤商最近收到高雄高等行政法院公文，要求文到15日內「騰空返還」，以為市府要強制拆除，自治會攤商30多人由議員帶隊衝到市府陳情，市府經發局表示，攤商可提出異議，並非已裁定要強制拆除，下周會再開協調會。

自治會攤商30人上午由前議員李文正、市議員李啟維、盧崑福等陪同前往市府陳情，並出具「台南觀光城攤販中心攤位分租契約書」，自救會長謝進興表示，觀光城是1983年由前市長蘇南成根據獎勵投資條例興建，合法有使用執照，9年10個月之後改由向政府承租，實在想不透政府為何苦苦相逼？

李文正也說，市府說有安全疑慮，但攤商花了320萬元，自費請土木技師公會鑑定，安全結構無虞，沒想到再接到法院公文，要把攤商逼上死路；攤商高喊「要生存」、「政府要照顧」、政府要收回要給合理的交待，不然就要維持現狀，並要求先做好安置及配套，否則一定抗爭到底，揚言要北上向總統當選人賴清德陳情，還一度揚言要衝進入市政府找市長黃偉哲討說法。

市府表示，大台南觀光城是前市長蘇南成任內，1983年以獎勵民間投資條例，在竹溪支流日新溪上面興建204間有使照一樓商店，從南區新興路延伸到中華西路，總長800公尺，近年逐漸沒落，市府依鑑定結果，建物與箱涵有鋼筋鏽蝕外露、氯離子含量超標、違建及增建影響承載等情形，預定去年執行拆除，因攤商陳情延宕至今。

市府已與攤商終止合約後，持續勸導及函請攤商搬離，至今有176鋪違法占用，實際營業僅64鋪，營業率36%，其他多做為工作室、住家或倉庫，也有部分營業種類出現卡拉OK、機車行等，與原先營業項目不符合，且該場環境髒亂、通道阻塞，也曾發生多起火警，再者當地違法轉租嚴重、多處違建，不僅易造成治安死角，也對當地環境安全造成衝擊。

經發局長林榮川說，市府已與攤商終止合約，考量現有攤商及弱勢族群，將同步協助安置轉介至其他合法市場，但因安置方案攤商不接受，因當地安全有疑慮，需優先考量攤商以及附近住戶的公共安全，該場域大部分為河道用地，使用分區不符無法依市場用途改建，2017年監察院更針對場違法增建及改建、營業項目不符、租約屆期仍占用等問題提出糾正，考量合法性及民眾安全，市府決議進行拆除，並依行政契約違法占用，向高雄行政法院提出強制執行。

大台南觀光城風光一時，因有公安疑慮，市府將強制拆除。記者吳淑玲／攝影
大台南觀光城風光一時，因有公安疑慮，市府將強制拆除。記者吳淑玲／攝影
大台南觀光城風光一時，因有公安疑慮，市府將強制拆除。記者吳淑玲／攝影
大台南觀光城風光一時，因有公安疑慮，市府將強制拆除。記者吳淑玲／攝影
大台南觀光城風光一時，因有公安疑慮，市府將強制拆除。記者吳淑玲／攝影
大台南觀光城風光一時，因有公安疑慮，市府將強制拆除。記者吳淑玲／攝影

台南 議員 違建

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