澎湖休憩園區打造龍年花海 春節走春好去處
為迎接龍年，澎湖休憩園區展出「龍舞春風迎新歲」花海，今天在澎湖縣長陳光復為浮球龍點睛後對外開放，五彩繽紛的花海迎風搖曳爭艷，將是今年春節連假走春賞花的好去處。
陳光復表示，澎湖休憩園區占地廣闊有60公頃，花木扶疏，景緻優美，2015年指示林務所利用地形地貌打造花海，9年來吸引賞花人潮，成為澎湖秋冬新亮點，感謝林務所工作人員，今年克服強勁的東北季風與一波波的寒流等，在園區打造1.8公頃的龍年花海，令人驚艷。
澎湖農漁局為迎接龍年到來，林務公園管理所今年在園區推出「龍舞春風迎新歲」花海，有以海廢浮球裝置藝術的浮球龍，更新植了10種花色的13萬株矮牽牛花，營造出壯麗的「花海龍」景緻。
農漁局表示，「龍舞春風迎新歲」花海即日起至3月31日於澎湖休憩園區花海展出，民眾不必千里迢迢赴台灣本島看花海。
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