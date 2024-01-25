補助老舊公寓增建電梯可達216萬 高市即起受理申請
為提升高雄市老舊公寓友善無障礙環境，高市府持續針對5層樓以下老舊公寓補助增建電梯，最高補助上限可達216萬元，即起受理申請補助，市府呼籲符合資格者踴躍申請。
高雄市政府工務局建築管理處今天發布新聞稿表示，市府持續辦理原有住宅無障礙設施改善補助，針對5層樓以下老舊公寓補助增建電梯，解決公寓上下樓梯不便及安全問題，最高補助上限可達新台幣216萬元。
據建管處統計，自民國105年開始補助至今，有6件通過同意補助申請，其中首例新興區老舊公寓已完工並取得使用執照，另有2例預計今年可完工。
建管處指出，為讓民眾申請補助計畫更易執行，市府除爭取中央補助外，也委託專業團隊進行先期調查作業及免費諮詢服務，解決民眾對於此項補助的疑惑，盼藉此加速申請流程，每年均有申請案件通過審查獲得補助許可。
工務局呼籲符合無障礙設施改善補助資格的住宅踴躍提出申請，今年補助已於22日公告受理，有意申請民眾可洽工務局建築管理處楊小姐，洽詢電話（07）3368333轉3995，或至工務局建築管理處網站下載申請計畫書。
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