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美女發言人、高雄熊合推黃色小鴨 搭小鴨計程車有「彩蛋」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高推出限定版「小鴨輕軌列車」，沿途還可欣賞高雄流行音樂中心、85大樓、大港橋等著名地標。記者王昭月／翻攝
高推出限定版「小鴨輕軌列車」，沿途還可欣賞高雄流行音樂中心、85大樓、大港橋等著名地標。記者王昭月／翻攝

暌違10年，國際知名的「黃色小鴨」本周六將重返愛河灣，且一次來了兩隻，療癒加倍，高雄近日無在水上、路上或是街道已能嗅聞到這股黃色旋風，高雄市府發言人周璟瑜今天攜手觀光大使高雄熊正式宣告，邀大家27日都來高雄看黃色小鴨。

黃色小鴨療癒風將再度「呱」進高雄，近日高雄3大交通運具包括計程車、渡輪、輕軌紛紛換新小鴨主題塗裝，也提前成為今年高雄燈會最佳行動宣傳。

高市新聞局長項賓和說，27日起將有300多輛計程車搖身變為可愛小鴨穿梭高雄街頭，只要在高雄地區搭55688集團，台灣大車隊小鴨計程車，就有機會拿到小鴨帽，每輛小鴨計程車限量100頂，也邀大家搭小鴨運具逛燈會，見證高雄10年來的蛻變與美好。

周璟瑜說，搭旗鼓航線小鴨渡輪，吹海風賞美景，最適合拍美照留念；另小鴨輕軌列車在元旦輕軌成圓時上路，至今仍是超夯焦點；燈會期間，民眾更可選搭小鴨計程車。

高市新聞局提醒，高雄輕軌全線通車後，運量較去年提升6成，即起至2月25日試營運期間不僅可免費搭乘，且周周可抽智慧型手機。愛河灣除有黃色小鴨登 場，1月27日起至2月25日在高雄16-18號碼頭，也推出「冬日遊樂園」，有巨大黃色球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集，帶給民眾全新遊憩體驗。

燈會期間每個周末及大年初一至初五，每天安排2場兒童戲劇演出，另有精采的馬戲與互動體驗表演；每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀。

迎接「黃色小鴨」，高雄推出限定版「小鴨輕軌列車」，沿途還可欣賞高雄流行音樂中心、85大樓、大港橋等著名地標，感受高雄十年蛻變。記者王昭月／翻攝
迎接「黃色小鴨」，高雄推出限定版「小鴨輕軌列車」，沿途還可欣賞高雄流行音樂中心、85大樓、大港橋等著名地標，感受高雄十年蛻變。記者王昭月／翻攝
高雄市府發言人周璟瑜今天攜手觀光大使高雄熊正式宣告，邀大家27日都來高雄看黃色小鴨。記者王昭月／翻攝
高雄市府發言人周璟瑜今天攜手觀光大使高雄熊正式宣告，邀大家27日都來高雄看黃色小鴨。記者王昭月／翻攝

計程車 高雄輕軌 燈會

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