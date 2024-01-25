春遊霧台自觀區神山瀑布、阿禮賞櫻期間限定可臨櫃購票

屏東縣霧台鄉有三個部落劃設自然人文生態景觀區，大武部路、阿禮部落與神山瀑布，春天是出遊季節，走訪三個部落都需提前預約，霧台鄉公所推出春遊霧台系列活動，阿禮部落、神山瀑布，可在期間限定採取臨櫃購票，讓遊客走訪，一起感受霧台原鄉魅力。

霧台鄉全鄉都是魯凱族，是全國原住民地區中第一個劃設「自然人文生態景觀區」，霧台鄉公所表示，去年舉辦春遊獲得遊客回響，今年延續這股風潮，推出新的系列活動，為遊客帶來更豐富的體驗。

鄉公所表示，劃設自然人文生態景觀區三個部落，大武、阿禮部落與神山瀑布，維護部落自然人文資源，實現永續發展及利用目標，促進部落自然主權，實踐部落自主管理，加強在地居民對於部落事務的參與，活動著重發展在地產業，鼓勵青年返鄉，參與永續經營部落的努力。

春遊霧台系列活動包括，阿禮部落自然人文生態景觀區的櫻國禮趣遊程、大武部落自然人文生態景觀區的哈尤溪遊程、神山部落自然人文生態景觀區神山瀑布春遊入園專案遊程等方式啟動；阿禮部落和吉露部落舉辦市集，展示原鄉風采，霧台部落和大武部落市集也為遊客帶來豐富多元的在地文化。

阿禮部落的櫻國禮趣遊程，春遊期間限定，今年2024年2月3、4日，2月10日到2月18日，共11天，阿禮部落自觀區春季專案遊程開放場域，每人100元（導覽解說20元、行政管理費20元、觀光保育費60元），統一在阿禮部落體驗活動中心臨櫃購票。

神山瀑布春遊專案遊程，從2024年1月26日到3月31日的每周五六日，春節期間不開放2月9、10、11日周五六日，春節開放日期2月12、13、14日周一二三。每人收取200元（觀光保育費60元、導覽解說費40元、行程管理費100元），回程如需接駁服務，可現場繳交50元接駁費，遊客統一步行到神山瀑布一號入口處臨櫃購票。

大武哈尤溪遊程至四月底均採取預約制，採逐月報名，春節期間2月9日除夕到2月11日初二暫停服務，1月1日上午8點，開放報名2月遊程，2月1日上午8點，開放報名3月遊程，3月1日上午8點，開放報名4月遊程。

霧台鄉公所表示，春遊霧台系列活動1月27日星期六下午6點，在霧台國小大武分校操場舉行開幕典禮，正式啟動，相關資訊或預約可上霧台鄉公所網站查詢（https://www.pthg.gov.tw/wutai/Default.aspx）