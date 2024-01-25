電動渡輪雄棧1號啟用 將走旗鼓航線

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
綠能渡輪「雄棧1號」啟用典禮，船身有黃色小鴨圖案。記者王勇超／攝影
綠能渡輪「雄棧1號」啟用典禮，船身有黃色小鴨圖案。記者王勇超／攝影

高雄市輪船公司昨辦新綠能渡輪「雄棧1號」啟用典禮，船身黃色小鴨圖案，讓觀禮貴賓直呼「可愛」，新渡輪將優先投入鼓山跟旗津之間往來航運；議員表示，旗津人過去50多年為高雄港付出很多，犧牲交通便利、對外運輸僅1條過港隧道，希望第2過港隧道有好結果；市府表示，過港第2隧道確定採用漁港路路廊，市府已報請交通部審核。

高雄市長陳其邁說，高雄市與中央環境部合資1億6千萬、製造3艘電動船，首艘49萬噸「雄棧1號」交船後，後續有1艘49萬噸、1艘99萬噸電力渡輪將陸續交船。

陳其邁說，感謝台船不惜成本協助市府打造新的雄棧1號渡輪，渡輪啟用後投入旗鼓航線，讓旗津鼓山間往來民眾，可享受優質渡輪服務，也期許未來新造渡輪都能以電力為主。

台船董事長鄭文隆表示，雄棧1號續航力船速6節可行駛6小時，電動船無噪音、汙染，適合高雄市，建議高雄將輪船逐步汰換電動船。

民進黨市議員簡煥宗表示，旗津人在過去50多年為高雄港付出很多，犧牲交通便利，第2過港隧道希望盡快有好結果，也期待未來3艘新船都能協助旗津、鼓山居民通勤。

國民黨市議員蔡金晏說，旗津是長條狀，住南邊居民到高雄市區可能選擇過港隧道，但多數人習慣搭渡輪，旗后端因碼頭腹地狹小，旅客上下船時間容易拖延，新渡輪加入營運可提升載客量，中、遠期應考慮擴充碼頭腹地，徹底解決問題。

交通局說，旗鼓航線將依旅客需求船隻調派，目前疏運均正常，旗津輪渡站有3個停泊席位、鼓山輪渡站有2個停泊席位，市府已爭取交通部補助，今年進行鼓山輪渡站增設1席停泊席位；另過港第2隧道採用漁港路路廊，已報交通部審核。

輪船公司董事長黃淑美說，將努力爭取汰換老舊渡輪，參考先前「旗福1號、旗福2號」電動渡輪設備規格及使用狀態，持續推出更好、更優化渡輪。

議員 交通部

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