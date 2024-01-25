全台瘋追雪 金門另類雪景竟是鳥糞便
金門也下雪了？入冬超強寒流來襲，全台各縣市紛紛降下瑞雪，金門連日都是10度以下低溫，清晨體感溫度下探-1度，簡直是凍到不行。金門陽明湖畔許多樹木也白了頭，遠遠望去以為金門也跟上這波下雪潮，仔細辨識原來是候鳥鸕鶿的排遺，「偽雪景」掀起話題。
鸕鶿是金門極具代表性的冬季候鳥，每年冬季，鸕鶿成群結隊在樹上棲息，排遺經曝曬後變成白色，日積月累，遠遠望去宛如下雪般，形成獨特、另類「雪景」。
根據金門國家公園管理處監測紀錄，近年鸕鶿到訪大、小金門數量是2018年1萬2652隻、2019年1萬3054隻、2020年1萬1330隻、2021年9583隻、2022年8553隻、2023年12月偵測全島最大量有7721隻，本月中偵測到7517隻。
近3年陽明湖偵測到的最大量，分別2022年12月中有1209隻，2023年2月中有2028隻，本月初有1989隻。
金門國家公園管理管課長蘇芊遐指出，每年的10月起到隔年3月，成千上萬的鸕鶿大軍陸續飛抵金門渡冬，在1月會達到最高峰，鸕鶿夜棲湖旁的木麻黃樹木，留下的排泄物逐漸將整棵樹染成一片雪白。
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