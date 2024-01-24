高市議會7天流會11次 黨團協商大和解 議員出席費捐作公益

高雄市議會藍綠為委員會改選問題激戰，臨時會到今天上午持續7天，共流會11次；下午進入兩個多小時政黨協商，最後大和解收場。議長康裕成表示，黨團互相釋出善意，決議2月1日重新選舉各委員會。3黨團總召接著宣布，此屆臨時大會出席費將捐助原鄉學校、慈善團體與弱勢團體。

高雄市議會17日舉行各委員會改選，因議員黃捷、李柏毅已當選立委，國民黨團認為兩人已不會參與新會期，不應參加改選；民進黨團認為兩人在委員會改選時仍具議員身分，為何不能參加改選？後來當天仍依法進行改選程序，無黨團結聯盟和國民黨團集體退席抗議，放棄投票表達立場。

高雄市議會公布第4屆113年度各委員會名單，也引發一些議員不滿，指8個委員會中，有5個委員會的第一召集人都屬民進黨湧言會。國民黨每日都有議員提出額數問題，臨時會一直流會，市府預算未進入審核，19日第一次進行黨團協商，未果。議長康裕成昨天在散會前，宣布今天下午2點45分，國民黨、民進黨、無黨團結結盟3黨團，進行第二次黨團協商。

民進黨團總召江瑞鴻、無黨團結聯盟總召陳善慧與國民黨團總召黃香菽，今天下午先後走進議長室參加協商。民進黨提議今年度的委員會，分上、下年度，上半年維持目前的委員會，下半年的於2月2日改選。國民黨團堅持不願接受，因為上半年度黃捷與李柏毅仍已不在議會中。協商一度膠著，江瑞鴻走出議長室，回民進黨團尋求共識。

經過兩個多小時協商，最後峰迴路轉，議長康裕成宣布四點結論。一、各黨團協商同意，共同為了市政未來進行，及議員行使職權，互相釋出善意。二、2024年1月17日舉行之各委員會選舉均符合議會法令規定，然現因有委員會成員就任立委，導致委員會不足法定人數，故決議重新選舉各委員會，待預算審查完畢接續改選各委員會，日期訂為2024年2月1日下午3點。三、各黨團未來同樣本於善意及為市政共同努力之方向，繼續努力。四、 自即時起，正常開會。

民進黨議員李喬如今天上午在臨時會喊話，若又清點流會，對不起選民，議員應拒領當天2450出席費；無黨籍議員李順進也呼應李喬如說法；議員黃明太說，議會連日流會浪費行政資源，他領出席費都覺慚愧。