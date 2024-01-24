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貧困高校生克服家中條件大展天賦 奪機器人大賽金牌

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
林姓學生從小家中貧寒，但他克服困難條件，不但學業表現優異，更展現對「設計機器人」的才能，奪下全國大賽冠軍。記者宋原彰／攝影
林姓學生從小家中貧寒，但他克服困難條件，不但學業表現優異，更展現對「設計機器人」的才能，奪下全國大賽冠軍。記者宋原彰／攝影

高雄慈善團體聯合總會每年募集款項，發給弱勢學生每學期1萬元助學金；今年首次申請助學金的林姓學生從小家中貧寒，父親、祖父每天洗腎，母親獨扛經濟重擔，但他克服困難條件，不但學業表現優異，更展現對「設計機器人」的才能，奪下全國大賽冠軍，未來以工程師為志向，扶養家人、回饋社會。

高雄高工3年級的林姓學生，祖父、父親因罹腎臟病，每天到醫院洗腎，家中4個兄弟，大哥在加油站打工，二哥照顧家人，三哥與他在讀書，全家經濟僅靠母親與社會救助金；林男小學起就對機器人產生興趣，成績優異的他展現寫程式才能，今年得到AERC機器人大賽第一名，未來將出國爭取國際獎項。

「我一看到機器人就超級好奇！」林姓學生興奮的說，尤其看到自己寫的程式能夠傳到機器人內部使其驅動運作，覺得很有成就感，今年他在老師推薦下，向高雄市慈善團體聯合總會申請獎助學金，希望透過這筆錢能讓他順利就讀大學，不必擔憂學費，未來他仍希望以機器人工程師為志向，賺錢扶養家人。

高雄市慈善團體聯合總會，今日與高雄市社會局辦理港都聯合助學暨展翅工程服務方案相見歡活動，募集各界善款，本學期認助200位弱勢學子，提供240萬助學金；總會理事長張來川表示，總會自85年開辦至今已逾28年，累計認助8650人次，提供8339萬餘元助學金。

此次代表全體學生獲獎助學金的小如（化名）說，小時候因父親工作不穩定，後來罹患口腔癌，全家經濟重擔落在母親身上，她自高中起申請獎助學金，減輕家中壓力，並順利考上彰化師範大學，雙主修企管、資管系，目前已考上研究所，未來她希望能用自己的力量回饋社會，同樣幫助有困難的學生。

此次代表全體學生獲獎助學金的小如（化名）說，她自高中起申請獎助學金，減輕家中壓力，並順利考上彰化師範大學，雙主修企管、資管系。記者宋原彰／攝影
此次代表全體學生獲獎助學金的小如（化名）說，她自高中起申請獎助學金，減輕家中壓力，並順利考上彰化師範大學，雙主修企管、資管系。記者宋原彰／攝影

高雄市 家人

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