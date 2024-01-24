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除夕到初三 屏東縣府：屏東路邊停車場2332格免費停車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今舉行春節不打烊記者會，邀請研行處、社會處、交旅處、環保局、衛生局、消防局與警察局與會，說明春節期間提醒民眾注意事項。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行春節不打烊記者會，邀請研行處、社會處、交旅處、環保局、衛生局、消防局與警察局與會，說明春節期間提醒民眾注意事項。記者劉星君／攝影

春節將至，屏東縣政府今表示，春節期間不打烊，春節連續假期屏東有精彩活動，屏東燈節、熱帶農業博覽會等，提供民眾出遊走春。另外停車場收費部分，除夕到初三，路邊停車場2332格、屏東市區路外平面停車場22處免費停車；台鐵、私人停車場，設有自動柵欄機路外平面停車場、立體停車場，仍正常收費。

屏東縣府今舉行春節不打烊記者會，邀請研行處、社會處、交旅處、環保局、衛生局、消防局與警察局與會，說明春節期間提醒民眾注意事項。

春節期間因應大量出遊人潮，屏東縣警察局提醒，今年春節連假預估初一到初三出現返鄉、出遊車潮，初三下午過後出現返北車潮，提醒民眾多加注意。

交旅處提醒，停車場部分，除夕2月9日到2月13日初三，路邊停車場2332格、路外平面停車場，縣府管轄22場，都暫停收費；台鐵委外、私人停車場、設有自動柵欄機路外平面停車場、立體停車場，都照常收費。

環保局提醒，春節期間，夜鷹早鳥稽查工作無假期，晚間9點到清晨5點，每天出動50名稽查人員，針對畜牧場、工廠展開稽查，提醒相關單位要仍要做好汙染防制工作。

屏東縣府社會處表示，個鄉鎮推動建置屏東特色共融遊戲場春節期間也同樣開放，春節期間若遇到遊戲場環境整潔問題，可打1999通報管理單位清潔維護。

屏東縣府表示，春節前後垃圾清運時間，各醫院急門診急洗腎中心時間、館舍開放、景點活動與春節期間相關資訊，可到縣府「2024春節服務不打烊專區」查詢，或打1999縣府便民服務專線。

屏東縣政府 春節 停車場 連假

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