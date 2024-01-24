擺脫行人地獄 高市警首設專抓不禮讓行人執法設備

高雄市警察局在6處路口設置科技執法設備，其中5處執法設備以取締車輛闖紅燈和不依標誌、標線、號誌指示行駛，另一路口則是專抓不禮讓行人的車輛，2月1日起上線執法，經過這路口不禮讓行人要吃大虧了。

高雄市政府交通局去年先在新興區中山一路與五福二路口、左營區博愛二路與裕誠路口，設置2套取締車輛未禮讓行人的執法設備，高雄市警察局也首度以自主經費，選定三民區大昌二路與建工路口，同設置科技執法設備，採AI人工智慧影像分析，專抓車輛不禮讓行人，2月1日起執法。

高雄市警局交通大隊表示，三民區大昌二路與建工路口，因緊鄰學校、商區，學生與居民往來密集，才運用科技執法設備來保障行人路權，另由交通局補助經費，已在前金區五福三路與自強二路口，設置同型科技執法設備，待測試後通電執法。

除了以科技執法取締車輛未禮讓行人，高雄市警局也在鳳山區鳳松路與經武路、五甲一路與凱旋路、苓雅區武營路與三多一路、中正一路與大順三路、三民區大中一路與鼎中路等5處路口，設置科技執法設備，取締車輛闖紅燈和不依標誌、標線、號誌指示行駛，同在2月1日起上線執法。