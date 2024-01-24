聽新聞
test
0:00 / 0:00
擺脫行人地獄 高市警首設專抓不禮讓行人執法設備
高雄市警察局在6處路口設置科技執法設備，其中5處執法設備以取締車輛闖紅燈和不依標誌、標線、號誌指示行駛，另一路口則是專抓不禮讓行人的車輛，2月1日起上線執法，經過這路口不禮讓行人要吃大虧了。
高雄市政府交通局去年先在新興區中山一路與五福二路口、左營區博愛二路與裕誠路口，設置2套取締車輛未禮讓行人的執法設備，高雄市警察局也首度以自主經費，選定三民區大昌二路與建工路口，同設置科技執法設備，採AI人工智慧影像分析，專抓車輛不禮讓行人，2月1日起執法。
高雄市警局交通大隊表示，三民區大昌二路與建工路口，因緊鄰學校、商區，學生與居民往來密集，才運用科技執法設備來保障行人路權，另由交通局補助經費，已在前金區五福三路與自強二路口，設置同型科技執法設備，待測試後通電執法。
除了以科技執法取締車輛未禮讓行人，高雄市警局也在鳳山區鳳松路與經武路、五甲一路與凱旋路、苓雅區武營路與三多一路、中正一路與大順三路、三民區大中一路與鼎中路等5處路口，設置科技執法設備，取締車輛闖紅燈和不依標誌、標線、號誌指示行駛，同在2月1日起上線執法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言