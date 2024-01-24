高雄第四艘電力渡輪「雄棧1號」啟用 陳其邁：造潛艇公司打造的渡輪

高雄市輪船公司今天舉辦最新綠能渡輪「雄棧1號」啟用典禮，船身有黃色小鴨圖案，讓觀禮貴賓直呼「可愛」。交通局長張淑娟、輪船公司董事長黃淑美共同進行擲瓶祈福，高雄市長陳其邁說，「這是一艘高科技輪船，是造潛水艇的台船公司造的電力渡輪」，會優先投入鼓山跟旗津之間往來的航運。

「雄棧1號」由台船公司打造。台船董事長鄭文隆表示，台船是在地企業，「沒有理由不幫助高雄發展」，雄棧1號的續航力在船速6節有6小時，在近海已經足夠，電動船沒有噪音、沒有汙染，相當適合高雄市發展，建議高雄要把輪船慢慢汰換成電動船。

鄭文隆說，3年前為了國艦國造，台船成立子公司「台船動力公司」，主要是「做軍艦電的部分」，另外還發展出儲能櫃及電動船，目前日月潭、日本都有電動船跟雄棧1號一樣，是使用台船動力製造的電力與動力系統。

民進黨高雄市議員簡煥宗表示，旗津人在過去50多年為高雄港付出很多，犧牲交通便利、對外運輸只有一條過港隧道，第二條過港隧道交通部已經在做評估，希望將來會有好結果，也感謝陳其邁承諾這艘雄棧1號投入旗津、鼓山之間的航線使用。

陳其邁說，高雄市與中央的環境部合資1億6千萬、製造3艘電動船，今天是第一艘「雄棧一號」交船典禮，將來總共會有2艘49萬噸、1艘99萬噸的電力渡輪來投入整個旗津跟鼓山的航運。

陳其邁表示，感謝台船公司不惜成本協助市府打造新的雄棧1號渡輪，這艘渡輪今日啟用將投入旗鼓航線，讓旗津鼓山間往來民眾享受優質渡輪服務；節能減碳是趨勢，未來新造的渡輪都能夠以電力為主。

輪船公司說，雄棧1號由「國家隊」台船公司在今年製造完工，是輪船公司的第4艘全新電力渡輪，總噸重49噸，全長約20公尺，可乘載約85名乘客、23輛二輪機車。

輪船公司董事長黃淑美說，輪船公司將努力爭取汰換老舊渡輪，會參考先前「旗福1號、旗福2號」電動渡輪設備規格及使用狀態，持續推出更好、更優化的渡輪。