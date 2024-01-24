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春節敬老5千元 澎湖近2萬人受惠

聯合報／ 記者王勇超／澎湖報導
澎湖縣長陳光復宣布，昨起開始發放春節敬老平安禮金，65歲以上長者每人5000元。圖／澎湖縣社會處提供
澎湖縣長陳光復宣布，昨起開始發放春節敬老平安禮金，65歲以上長者每人5000元。圖／澎湖縣社會處提供

澎湖縣政府昨起發放春節敬老平安禮金5000元，有1萬9000餘名設籍澎湖縣滿3年、65歲以上長者受惠，縣長陳光復說，澎湖縣社福全國名列前茅，除敬老禮金補助外，將持續落實全人照顧、在地老化、多元服務老人福利服務目標，讓長者獲得妥善照顧與幫助。

陳光復表示，澎湖社會福利全國名列前茅，福利包含假牙補助、大學生交通補助及營養午餐等，稅收多用於此，另藉由減債措施，健全財政，讓各項重大建設得以順利推行，同時也感謝縣議會對縣府縣政的全力支持與肯定。

澎湖縣政府社會處表示，為表達對長者重視與敬意，凡在2020年12月31日前設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者，每人致贈5000元。發放日期從昨天下午起至3月20日止。

發放期間長者若不在澎湖，可委由直系親屬親洽各村、里長領取。

社會處說明，另去年12月31日以後戶籍在縣內異動長者，可先向新戶籍地村、里長提出領取意見，新戶籍村、里長應向其原戶籍地村、里長查核、確定未致贈後，請長者逕向原戶籍地村、里長領取。

社會處提醒，春節敬老平安禮金發放期間未領取者，3月21日起至4月18日止補發，請鄉親注意發放及補領期程，逾期將不再辦理補發。

澎湖縣 戶籍 陳光復

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澎湖今發春節敬老金5000元 近2萬位65歲以上長者受惠

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