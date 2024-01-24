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特約長照詐領千萬補助 高市衛局：法辦追討款項

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄青松老人福利協會3年前成為衛生局特約居家照護服務機構，鄭姓負責人利用人頭虛報服務紀錄，詐領補助1000餘萬元，衛生局前年7月接獲檢舉察覺有異，函送檢方調查，但鄭姓負責人隨即成立昕恩社區發展關懷協會，有意再成立居家長照機構，經衛生局駁回申請、移送法辦。

高市衛生局表示，青松老人福利協會在2020年3月19日起，成為特約居家式服務類長期照顧服務機構，衛生局2022年7月接獲民眾檢舉，指稱「青松」用人頭虛報服務紀錄詐領補助。

衛生局透過衛福部長照2.0服務費用支付審核系統，與照顧服務管理資訊平台交叉比對，發現「青松」在2021年8月起至2022年7月，利用所屬25名照顧服務員名義，偽造不實服務紀錄，申報不實服務費用1000餘萬元。

全案函送橋頭地檢署調查後，從2022年9月26日起暫停對「青松」派案，同年12月5日與青松終止契約，並依司法偵查及行政程序追討相關款項，追回100餘萬元。

衛生局說，另發現「青松」在當年7月1日以高雄市昕恩社區發展關懷協會名義，冒用他人名義簽署負責人切結書，欲申請開設居家長照機構，審核時遭冒用者說沒簽名，衛生局隨即函覆不受理申請，並函送法辦，鄭姓負責人目前在高雄已無長照機構。

衛生局 長照 服務費

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