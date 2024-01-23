黃色小鴨27日遊進愛河灣 陳其邁邀民眾欣賞開幕秀

黃色小鴨將重返愛河灣，高雄市長陳其邁今天在市政會議上公開20秒的黃色小鴨動畫影片，邀民眾27日到愛河灣欣賞小鴨進港開幕秀，市府也同步辦理多項活動與民眾同歡。

高雄市觀光局舉辦「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活動，高雄港16至18號碼頭從貨櫃碼頭將變身為「冬日遊樂園」迎接黃色小鴨重返高雄。

陳其邁今天在市政會議上公開20秒的黃色小鴨動畫宣傳影片，邀民眾27日上午10時30分到愛河灣欣賞黃色小鴨遊進愛河灣的可愛畫面。

陳其邁表示，今年市府和台灣港務公司合作，新開放的16至18號碼頭化身為大型氣模藝術品展場，有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集的碼頭樂園；除餐飲市集外，所有設施及表演皆免費。

為迎接黃色小鴨，市府同步辦理多項活動，27日開幕日邀請紙風車劇團於17號碼頭（輕軌旅運中心站）演出「雞城故事」；燈會期間每週末及農曆年初一至初五下午3時至晚間9時，於17至18號碼頭的「親子劇場」安排2場兒童戲劇演出及馬戲與互動體驗表演。

同時高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心也有燈光秀，青年局辦理「鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲、港快跑鴨活動；運發局辦理「愛河創意自力造筏」、SUP、獨木舟體驗、「Yabi!幼兒PUSH BIKE」滑步車賽等活動，讓民眾有滿滿活動可參加。

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日下午3時至晚間10時、27開幕日則為上午9時至晚間10時實施交通管制，包含愛河灣西岸、東岸等區內道路（除居民、公車外），並視需要機動擴大管制；交通局呼籲市民多利用公共運輸前往。