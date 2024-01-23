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不上高山國境之南也能賞雪 屏東萬年溪燈區24日晚飄雪秀
強烈冷氣團來襲全台冷颼颼，不少熱血民眾上高山追雪，屏東縣政府為讓四季如春，甚至冬季仍艷陽高照的屏東鄉親感受北國下雪場景，將於24日晚間6時至9時，在屏東市萬年溪燈區復興公園燈飾「光之小徑」打造限定飄雪秀，讓國境之南民眾即便無法上山追雪，也能有獨特的賞雪體驗。
縣府傳播暨國際事務處表示，全台許多高出從昨天深夜到今日早上都降下皚皚白雪，地處亞熱帶溫度總是多一度的屏東，看見雪的機會微乎其微，為滿足國境之南的追雪族，縣府團隊將於24日晚間，每半小時降下一場夢幻的白雪之夜，讓在地居民與到訪遊客們擁有一場難忘的冬日饗宴。
縣府播處說，為營造浪漫的飄雪情節，此次使用多組造雪機，讓屏東復興公園內的「光之小徑」下起冬雪，屆時潔白雪花將從夜空中纷纷飄落下來，引領民眾進入夢幻雪世界，打造最佳的視覺效果，期待藉由這場雪景秀與屏東燈節相互結合，打造一場銀光耀眼的冬季美景。
縣府說，在營造南國限定飄雪場景同時，一旁還有由燈光與音樂交織而成的「龍騰虎躍、祥龍獻瑞」3D水舞燈光秀，平日水舞表演時間為每周日至周四，晚間6時至9時，整點展演一次；假日(週五、六及春節假期)晚間6時至10時，每半點展演一次，每次展出時間為5分鐘，現場運用水幕投影，讓龍彷彿遨遊於水舞中，兼具美感與氣勢的燈光秀絕對不能錯過。
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