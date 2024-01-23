一眼就認出「愛心狀蘋果臉」 領友善生態薪水農民救出瀕絕草鴞

列入保育類一級瀕臨絕種的草鴞，全台估計不超過500隻，縣府在2022年開辦草鴞生態服務給付計畫，加入領「友善生態薪水」行列的林姓鳳梨農，17日在田間發現1隻不會飛的草鴞幼鳥，因參加過講習課，一眼就認出愛心形狀「蘋果臉」特徵，隨即通報救援，他開心說，草鴞瀕絕，每救回1隻，對維繫族群數量都有重要影響。

在屏東鹽埔栽培鳳梨的林姓農民，去年參加「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，該方案由農業部林業及自然保育署補助縣府推動草鴞的生態服務給付計畫，配合田間不施用毒鼠藥、毒餌、非友善的鳥類防治網等，且符合農業安全檢出規範或架設棲架來營造適合草鴞棲息環境，由縣府核發符合條件的耕種者「友善生態薪水」。

林姓農民說，參與農民除要符合計畫規範的農作栽培方式外，每年還要進修至少4小時的生態環境保育訓練課程，才能符合獎勵資格；也因參與課程對生態保育有更多認識，上課時老師不斷強調如何友善栽培及守護草鴞，他對「蘋果臉」的草鴞印象深刻；那天一眼就認出，且臉上羽色是咖啡色，跟成鳥白白的臉不一樣，研判是離巢幼鳥，馬上電話通報。縣府動物救援廠商後送至屏科大野生動物收容中心進行救治，經過照養後，近期將安排野放。

縣府農業處長鄭方裕說 草鴞身長約35至40公分，全台數量稀少，棲息出沒於草生荒地、高灘地、農耕地區，已知的族群威脅包括：棲地喪失、毒鼠藥中毒、遊蕩犬貓干擾及鳥網誤捕；屏東縣草鴞生態服務給付區域包含屏東市、九如鄉、里港鄉、高樹鄉及鹽埔鄉等5鄉鎮市，總申請面積合計55.35公頃，核發獎勵金67萬360元，歡迎符合條件的對象踴躍參加。