快訊

最強寒流發威！飼主怕愛犬受凍把暖爐放進睡窩 下秒炸出大火全燒光了狗狗嚇瘋

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

高市議會續流會明3黨團協商 綠營議員氣到退出民進黨團

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
民進黨市議員黃明太表示，他在委員會改選完即退出民進黨團，再這樣下去就退黨。記者徐如宜／翻攝
民進黨市議員黃明太表示，他在委員會改選完即退出民進黨團，再這樣下去就退黨。記者徐如宜／翻攝

高雄市議會藍綠為委員會改選問題而僵持，上午臨時會額數流會；下午開議時，民進黨議員黃明太表示，國民黨主張沒錯，他在委員會改選完即退出民進黨團，再這樣下去就退黨。議長康裕成表示，明天下午2點45分，三黨團再次進行黨團協商。

民進黨籍市議員黃明太表示，議會連日流會浪費行政資源，他領出席費都覺慚愧。審預算是議員的職責，藍綠爭鬥，影響市政推動。

「國民黨的主張沒錯。」黃明太說，委員會改選那天早上6點多，議長曾打電話問他看法。他認為兩位已當選立委的市議員，下個會期無法參與，這樣參加委員會分配適當嗎？民進黨於法沒錯，但情理不合，不知道在堅持什麼？堅持到最後議會無法運作。「那高雄市議會關掉好了！」

黃明太說，那天委員會改選完，他即退出民進黨團。「再這樣下去，就退出民進黨！」他要的是一個真正為人民做事的政黨，不是淪為為私利的政黨。臨時會沒剩幾天，請大家節制，不要最後讓行政院來審高雄預算，這樣漏氣、笑破人的嘴。

無黨籍市議員高忠德繼續發言，議會11次流會，如果三月底沒完成預算審查，根據地方制度法第4條，總預算要交由行政院協商通過，那議會在幹什麼？會議期間他每天早上不到6點就出發，從部落來回240公里，只為了堅守議員崗位。惡議清點、綁架預算，不可取。

國民黨議員方信淵表示，請議長拿出智慧，民進黨團拿出誠意，解決委員會改選問題，並提出交通部門預算擱置、現場額數。主席宣布交通部門預算擱置，清點人數現場未過半，散會。

議長康裕成表示，明天下午2點45分，三黨團再次進行黨團協商。

無黨籍市議員高忠德認為惡議清點、綁架預算，不可取。會議期間他每天早上不到6點就出發，從部落來回240公里，只為了堅守議員崗位。記者徐如宜／翻攝
無黨籍市議員高忠德認為惡議清點、綁架預算，不可取。會議期間他每天早上不到6點就出發，從部落來回240公里，只為了堅守議員崗位。記者徐如宜／翻攝

議員 民進黨 國民黨 高雄市

延伸閱讀

高市議會委員會改選風波延燒 臨時會今天再度流會

高雄市議會臨時會今早再爆流會！從開會到散會不到2分鐘

高市議會首度出現集體拒抽委員會 國民黨沈痛聲明

高市議會委員會抽籤 藍綠陣營為黃捷、李柏毅開嗆

相關新聞

一眼就認出「愛心狀蘋果臉」 領友善生態薪水農民救出瀕絕草鴞

列入保育類一級瀕臨絕種的草鴞，全台估計不超過500隻，縣府在2022年開辦草鴞生態服務給付計畫，加入領「友善生態薪水」行...

高市議會續流會明3黨團協商 綠營議員氣到退出黨團

高雄市議會藍綠為委員會改選問題而僵持，上午臨時會額數流會；下午開議時，民進黨市議員黃明太表示，國民黨主張沒錯，他在委員會...

落山風風景特定區新觀光廊帶 縣府邀旅遊代表感受不同魅力

屏東縣第一個縣級風景特定區「落山風風景特定區」成立5年多來，縣府串連豐富的歷史文化和自然景觀，打造為文化觀光旅遊廊帶，今...

高屏搶水風波紛亂中取共識 按往例水源1比9分

近日高雄與屏東地方再次為了搶水發生爭執，高市府近期規畫在大津取水口更改水流河道，引發屏東高樹鄉農民不滿，鄉公所也全面反對...

高雄清潔隊員過好年 清潔獎金每月多2千、除夕可吃團圓飯

高雄市長陳其邁、環保部長薛富盛與環境管理署長顏旭明，今天到南鳳山區清潔隊出席環保人員春節慰勞品致贈儀式，向清潔隊員們表達...

北回歸線南放低溫假難 高雄山區桃源國中教室備暖氣

寒流來襲，北部已有縣市宣布數所國小停課。處於低溫區域（黃色燈號）的高雄，市長陳其邁今天表示，北回歸線以南要放低溫假的機率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。