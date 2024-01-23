高市議會續流會明3黨團協商 綠營議員氣到退出民進黨團

高雄市議會藍綠為委員會改選問題而僵持，上午臨時會額數流會；下午開議時，民進黨市議員黃明太表示，國民黨主張沒錯，他在委員會改選完即退出民進黨團，再這樣下去就退黨。議長康裕成表示，明天下午2點45分，三黨團再次進行黨團協商。

民進黨籍市議員黃明太表示，議會連日流會浪費行政資源，他領出席費都覺慚愧。審預算是議員的職責，藍綠爭鬥，影響市政推動。

「國民黨的主張沒錯。」黃明太說，委員會改選那天早上6點多，議長曾打電話問他看法。他認為兩位已當選立委的市議員，下個會期無法參與，這樣參加委員會分配適當嗎？民進黨於法沒錯，但情理不合，不知道在堅持什麼？堅持到最後議會無法運作。「那高雄市議會關掉好了！」

黃明太說，那天委員會改選完，他即退出民進黨團。「再這樣下去，就退出民進黨！」他要的是一個真正為人民做事的政黨，不是淪為為私利的政黨。臨時會沒剩幾天，請大家節制，不要最後讓行政院來審高雄預算，這樣漏氣、笑破人的嘴。

無黨籍市議員高忠德繼續發言，議會11次流會，如果三月底沒完成預算審查，根據地方制度法第4條，總預算要交由行政院協商通過，那議會在幹什麼？會議期間他每天早上不到6點就出發，從部落來回240公里，只為了堅守議員崗位。惡議清點、綁架預算，不可取。

國民黨議員方信淵表示，請議長拿出智慧，民進黨團拿出誠意，解決委員會改選問題，並提出交通部門預算擱置、現場額數。主席宣布交通部門預算擱置，清點人數現場未過半，散會。