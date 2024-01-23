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屏東春節計程車加收50元 年菜專車便利身障者

中央社／ 記者張已亷高雄23日電

春節將至，屏東縣計程車自2月5日至14日全天候加收50元，縣府為讓身障者輕鬆買年菜，從2月1日至8日啟動「復康巴士年菜專車」，來回車資新台幣100元，低收入戶免費。

屏東縣政府交通旅遊處發布新聞稿表示，春節期間計程車全天候不論白天（晨間6時至夜間23時止）與夜間（夜間23時止至翌晨6時止）皆加收50元，自2月5日至2月14日實施，駕駛在乘客上車時會按內建功能選取「春節加成」，民眾按跳錶金額支付車資，不用再額外加付費用，請乘客下車前索取乘車證明，當場確認收費金額，確保自身權益。

交旅處提醒，如遇不按錶計費、超收車資、拒載等情形，可記下發生時間、車牌、駕駛員姓名、上下車地點及車資等相關資料，向當地主管機關申訴。

屏東縣政府社會處發布新聞稿指出，「復康巴士年菜專車」供行動不便者於過年前到各大特色市場，及超市賣場採買年菜交通接送，自1月24日至31日開放預約訂車，服務時間從2月1日至8日止。接送時間早市為上午8時至12時，黃昏市場為下午2時至6時，各大超市賣場為上午8時至下午6時。

屏東縣政府 年菜 春節

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