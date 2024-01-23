快訊

新冠血清調查結果出爐 「天選之人」估至今只剩1成

出國遇台灣大媽團…1行為讓妹子看傻 網嘆：丟臉丟到國外

致死率高！A型鏈球菌肆虐日本 醫師提醒赴日旅遊注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高屏搶水風波紛亂中取共識 按往例水源1比9分

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市府代表認為屏東方築高土堤導致水無法順利分流到下游。記者蔡世偉／攝影
高雄市府代表認為屏東方築高土堤導致水無法順利分流到下游。記者蔡世偉／攝影

近日高雄與屏東地方再次為了搶水發生爭執，高市府近期規畫在大津取水口更改水流河道，引發屏東高樹鄉農民不滿，鄉公所也全面反對，今日經濟部水利署特地召開「高雄屏東春耕用水協商會議」，希望能解決兩地水資源分配問題。

今天舉行的高雄屏東春耕用水協商會議上高雄、屏東農水署各自有推派代表出席，雙方各自為了護水、搶水多次爭鋒相對，連一旁協調的立委鍾佳濱都有些上火，對於高樹鄉民代表主席陳恭茂的強勢發言，直言「不是先說先贏」，希望他能讓別人有說話的機會。

鍾佳濱也對高雄方各單位代表頻頻提出「看不到水流到下游高雄端，導致下游高雄端取水口取不到水」有些動怒，認為大津取水口並沒有完全攔水自用，按紀錄一直都有從放水口放水給下游，至於放出來的水流不到高雄端的問題，他則認為需要中央主管機關出面解決。

今天也受邀出席高雄茂林區區長駱韋志看著高樹鄉與大樹區為爭水臉紅脖子粗，苦笑表示明明水源地來自茂林山上，他們幫忙照顧山林滋養水源，卻沒看見會議上對於原住民地區有任何回饋感謝之意，他提議在大津取水口上游不遠處設立簡易的攔河堰弄閘門，這樣不僅可以集水，還能清楚分配水源，就看中央願不願意花錢。

最後會議就在雙方各自不滿對方作為下，達成一個基本共識，雖然沒有達到旱災標準，但仍舊以過去協議，以1:9比例分配水源，並將在1月25日上午10點邀請媒體前往大津取水口，讓外界更清楚了解此次搶水的爭議處。

立委鍾佳濱認為高雄端取水口無法獲得足夠水源並非大津取水口不分水導致。記者蔡世偉攝影
立委鍾佳濱認為高雄端取水口無法獲得足夠水源並非大津取水口不分水導致。記者蔡世偉攝影
茂林區長駱韋志認為兩區爭水卻都沒有回饋感謝原民辛苦保水。記者蔡世偉／攝影
茂林區長駱韋志認為兩區爭水卻都沒有回饋感謝原民辛苦保水。記者蔡世偉／攝影

屏東 鍾佳濱 主管

延伸閱讀

賴清德屏東感恩謝票、代天宮參拜 民眾搶簽名

狂砸鍾佳濱服務處！酒後失控疑和立委無關 6旬男落網稱要登門道歉

影／撕當選海報「一片狼藉」！立委鍾佳濱服務處遭砸 歹徒還打110要警叫計程車

不滿他連任？立委鍾佳濱服務處遭破壞 警鎖定1醉男查緝

相關新聞

落山風風景特定區新觀光廊帶 縣府邀旅遊代表感受不同魅力

屏東縣第一個縣級風景特定區「落山風風景特定區」成立5年多來，縣府串連豐富的歷史文化和自然景觀，打造為文化觀光旅遊廊帶，今...

高屏搶水風波紛亂中取共識 按往例水源1比9分

近日高雄與屏東地方再次為了搶水發生爭執，高市府近期規畫在大津取水口更改水流河道，引發屏東高樹鄉農民不滿，鄉公所也全面反對...

高雄清潔隊員過好年 清潔獎金每月多2千、除夕可吃團圓飯

高雄市長陳其邁、環保部長薛富盛與環境管理署長顏旭明，今天到南鳳山區清潔隊出席環保人員春節慰勞品致贈儀式，向清潔隊員們表達...

北回歸線南放低溫假難 高雄山區桃源國中教室備暖氣

寒流來襲，北部已有縣市宣布數所國小停課。處於低溫區域（黃色燈號）的高雄，市長陳其邁今天表示，北回歸線以南要放低溫假的機率...

澎湖今發春節敬老金5000元 近2萬位65歲以上長者受惠

澎湖縣政府為彰顯對長者重視與敬意，今起發放春節敬老平安禮金5000元，將有1萬9000多位設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長...

屏東復康巴年菜專車2月1日至8日上路 春節小黃2月5日至14日加收50元

農曆春節將屆，屏東縣政府為讓行動不便者輕鬆採買年菜，啟動復康巴士年菜專車貼心服務，自2月1日至8日，來回僅收車資100元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。