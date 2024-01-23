高屏搶水風波紛亂中取共識 按往例水源1比9分

近日高雄與屏東地方再次為了搶水發生爭執，高市府近期規畫在大津取水口更改水流河道，引發屏東高樹鄉農民不滿，鄉公所也全面反對，今日經濟部水利署特地召開「高雄屏東春耕用水協商會議」，希望能解決兩地水資源分配問題。

今天舉行的高雄屏東春耕用水協商會議上高雄、屏東農水署各自有推派代表出席，雙方各自為了護水、搶水多次爭鋒相對，連一旁協調的立委鍾佳濱都有些上火，對於高樹鄉民代表主席陳恭茂的強勢發言，直言「不是先說先贏」，希望他能讓別人有說話的機會。

鍾佳濱也對高雄方各單位代表頻頻提出「看不到水流到下游高雄端，導致下游高雄端取水口取不到水」有些動怒，認為大津取水口並沒有完全攔水自用，按紀錄一直都有從放水口放水給下游，至於放出來的水流不到高雄端的問題，他則認為需要中央主管機關出面解決。

今天也受邀出席高雄茂林區區長駱韋志看著高樹鄉與大樹區為爭水臉紅脖子粗，苦笑表示明明水源地來自茂林山上，他們幫忙照顧山林滋養水源，卻沒看見會議上對於原住民地區有任何回饋感謝之意，他提議在大津取水口上游不遠處設立簡易的攔河堰弄閘門，這樣不僅可以集水，還能清楚分配水源，就看中央願不願意花錢。

最後會議就在雙方各自不滿對方作為下，達成一個基本共識，雖然沒有達到旱災標準，但仍舊以過去協議，以1:9比例分配水源，並將在1月25日上午10點邀請媒體前往大津取水口，讓外界更清楚了解此次搶水的爭議處。