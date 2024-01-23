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高雄清潔隊員過好年 清潔獎金每月多2千、除夕可吃團圓飯

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高市府與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影
高市府與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁、環保部長薛富盛與環境管理署長顏旭明，今天到南鳳山區清潔隊出席環保人員春節慰勞品致贈儀式，向清潔隊員們表達誠摯的感謝與祝福，並準備春節小紅包給現場每位清潔隊員。

環境部長薛富盛表示，近期修正「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」，提高獎金，有助工作士氣提升。謝謝高雄市府支持，是六都中最先嘉惠清潔隊員的縣市。

陳其邁表示，高市府今年清潔獎金由每月8千元調漲至每月1萬元，安全駕駛獎金從每月600元提高到每月1500元，藉此提升清潔人員的福祉待遇。清潔隊同仁不辭辛勞，無論天氣多麼寒冷，在清晨與凌晨都努力地清運垃圾。

陳其邁說，高雄市容的改善與美觀是清潔隊同仁的努力，市府將原本在除夕仍需收垃圾的制度進行調整，自今年起於晚間6時結束清運作業，讓清潔隊人員能提早下班回家與家人團聚圍爐吃年夜飯。

陳其邁強調，未來將持續與中央合作，提升清潔隊同仁的福利，包括將臨時人員的獎金由每月5千元調升至每月7千元等。並感謝中央補助7300萬元汰舊換新44輛清潔車輛，另外補助1億元用於源頭垃圾減量、資源回收等工作。

環境部長薛富盛表示，近期修正「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」，提高獎金，提升工作士氣。記者徐如宜／攝影
環境部長薛富盛表示，近期修正「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」，提高獎金，提升工作士氣。記者徐如宜／攝影

高市府與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影
高市府與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）、立委許智傑（左二）與環保局長張瑞琿（右二）與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）、立委許智傑（左二）與環保局長張瑞琿（右二）與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）贈送清潔隊員春節紅包。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）贈送清潔隊員春節紅包。記者徐如宜／攝影
高市府與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影
高市府與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影
高市府與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影
高市府與環保部長到南鳳山區清潔隊，致贈環保人員春節慰勞品。記者徐如宜／攝影

陳其邁

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