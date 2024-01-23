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北回歸線南放低溫假難 高雄山區桃源國中教室備暖氣

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，北回歸線以南要放低溫假的機率不高，比較有可能在山上的桃源區，已請教育局隨時觀看氣象。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，北回歸線以南要放低溫假的機率不高，比較有可能在山上的桃源區，已請教育局隨時觀看氣象。記者徐如宜／攝影

寒流來襲，北部已有縣市宣布數所國小停課。處於低溫區域（黃色燈號）的高雄，市長陳其邁今天表示，北回歸線以南要放低溫假的機率不高，比較有可能在山上的桃源區，已請教育局隨時觀看氣象。桃源國中校長陳世明說，今天山區大概10度上下，教室備有暖氣，有需要就開。

陳其邁表示，高雄天氣很熱，北回歸線以南要放的機率不高，大概比較有可能在山上的桃源區。假如真的氣溫比較低，也可能會有下雪的情況，這部分已請教育局隨時觀看氣象，也通知山區的學校假如有必要，還是以小朋友的安全為最重要的考量，採取更彈性的做法。

高雄市桃源區桃源國中校長陳世明表示，今天學校上寒假輔導，早上山區下雨，有少數學生出席。氣溫十來度，山上的孩子比較不怕冷，老師穿羽絨衣進教室，有的學生著運動外套、甚至還有穿短袖運動衫上課。之前行政院實施班班有冷氣時，學校特別請求裝設同時具有冷、暖氣功能的機型，去年有開放暖氣，這幾天若有低於10度，也可以開暖氣。

高雄市最高學校是標高1350公尺的桃源區寶山國小，校長許如菁表示，今天學校上學習輔導，問小朋友冷不冷？孩子說不會！

高雄市桃源山區溫度大概10度上下，桃源國中教室備有暖氣，有需要就開。圖／桃源國中提供
高雄市桃源山區溫度大概10度上下，桃源國中教室備有暖氣，有需要就開。圖／桃源國中提供

暖氣 低溫假 教育局

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