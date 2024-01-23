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澎湖今發春節敬老金5000元 近2萬位65歲以上長者受惠

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
澎湖縣政府為了彰顯對長者重視與敬意，將在今天起發放春節敬老平安禮金5000元。圖／澎湖縣社會處提供
澎湖縣政府為了彰顯對長者重視與敬意，將在今天起發放春節敬老平安禮金5000元。圖／澎湖縣社會處提供

澎湖縣政府為彰顯對長者重視與敬意，今起發放春節敬老平安禮金5000元，將有1萬9000多位設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者受惠。澎湖縣長陳光復說，澎湖縣社會福利全國最好，除了敬老禮金補助外，將持續落實全人照顧、在地老化、多元連續服務的老人福利服務目標，使長者能獲得妥善的照顧與幫助。

澎湖縣政府社會處表示，凡在2020年12月31日前設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者（民國47年12月31日前出生者），每人致贈5000元。發放日期從今天下午4點起至3月20日止，期間長者若不在澎湖，可委由直系親屬親洽各村、里長領取，2023年12月31日以後戶籍異動的長者（縣內異動者）向新戶籍地村、里長提出領取意見時，新戶籍村、里長應向其原戶籍地村、里長查核確定未致贈後，請長者逕向原戶籍地村、里長領取。

社會處表示，未及於發放期間領取者，補發日期從3月21日起至4月18日止，請各鄉親注意發放及補領期程，逾期縣府不再辦理補發事宜。

社會處桂祥晟處長則表示，縣府社衛政將結合老人福利與長照資源，共同追求老人幸福安養的願景。

澎湖縣 戶籍 老化

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