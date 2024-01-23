伊甸設計多元早療課程 「慢飛天使」變小老闆叫賣交易
遲緩兒童被稱作「慢飛天使」，伊甸基金會鳳山早療中心為增加慢飛天使的生活體驗，特別布置商店場景，讓每位慢飛天使變身成小老闆和顧客，學習預備食物材料、掛上商店招牌、買賣溝通，藉此增進人際互動及各項技能；另外還會有「小烘焙家」、「小造型師」和「小攝影師」等體驗。
伊甸鳳山早療中心日前舉辦「小小職人體驗營」，讓2-6歲的慢飛天使在模擬的環境中體驗各種職業角色，從角色扮演中找到專注、認真的樂趣，孩童在老師的陪伴下，預備食物材料、掛上商店招牌、著裝並綁上頭巾，成為各班攤位的小老闆，並輪流體驗老闆和客人角色，透過活動增進人際互動及各項技能。
老師們將物品貼上金額，播放賣場音樂，營造氣氛使孩子深入情境，孩子在其中學會如何應用同理心，帶給他人溫暖又愉快的感受；其中4歲的宸宸，原本無法用口語表達需求，透過2年的早療學習，從仿說到主動性口語表達，現在能「說」出自己的感受及需求，媽媽感動發現，宸宸會把生活中的幾種經驗作有意義的結合，買賣遊戲促使孩子做更多嘗試，讓孩子變得更獨當一面。
伊甸鳳山早療中心主任王政傑表示，本月每周一、四有「小小烘焙家」職人體驗，讓幼童認識烘焙材料與自己動手完成食物並品嘗，以及「小小造型師」及「小小攝影師」等，期待孩子們透過學習購物流程、數學找零錢的概念，增加生活體驗，讓幼童身歷其境，增加個人生活的經驗與生活的品質。
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