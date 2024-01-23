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屏東縣 鹿兒島 簽署推動城市交流
屏東縣長周春米與日本鹿兒島縣知事塩田康一昨在縣府簽署交流協定，周春米說，疫情後國際恢復交流，簽署MOU對屏東拓展城市外交是一大進展，期待未來雙方在教育、觀光、農業等各領域更進一步合作，深化台日友好情誼，共榮共好。
駐日經濟文化代表處大使謝長廷、駐福岡辦事處長陳銘俊昨都越洋視訊見證祝福，日台交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎等人觀禮，周春米與塩田康一完成簽署，簡單隆重。
簽署內容包含，合作推動青少年及藝術文化活動交流、促進觀光交流宣傳合作、協助拓展雙方農林漁業產品銷售通路等。
縣長周春米準備印有塩田知事人像的恆春月琴相贈，塩田知事回贈鹿兒島傳統工藝及金桔禮品作為締盟紀念品。
周春米說，屏東與鹿兒島有許多相似處，同樣位於國境之南，也同為農業及觀光大縣，2020年疫情援助防疫物資結緣後，雙方多次視訊，建立情誼。
鹿兒島縣還響應屏東辦活動，數次派人共襄盛舉，2024屏東熱帶農業博覽會並新增日本館，鹿兒島也會參展，此次簽署MOU更為雙方友誼寫下新頁。
塩田知事表示，周春米去年9月率團隊訪鹿兒島縣，雙方深談後促成此次簽署，期待屏東縣與鹿兒島縣日後在青少年教育、藝術、觀光等多領域更深入交流。
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