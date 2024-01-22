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日韓急凍缺羅勒 樸作良食徵百萬年薪契作戶搶市

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
樸作良食創辦人黃淑女（右一）今攜專職契作戶藍偉志（左一）等，號召更多有志之士挑展百萬年薪，盼一起力拚市場。圖／樸作良食提供
樸作良食創辦人黃淑女（右一）今攜專職契作戶藍偉志（左一）等，號召更多有志之士挑展百萬年薪，盼一起力拚市場。圖／樸作良食提供

台灣羅勒再傳佳績，因不斷獲海內外訂單，位在屏東縣萬丹鄉的樸作良食創辦人黃淑女為穩定供貨，盼徵求30公頃契作戶，建構「樸作良食外銷聯盟」。

羅勒酷愛陽光，本次北半球產區急凍災情慘重，「樸作良食」用26年栽培出的羅勒優勢品種「好屏一號」意外爆紅，更堅定黃淑女招募契作戶，打造羅勒屏東隊決心。

黃淑女說，遊子都渴盼回鄉陪家人，也有創業夢，本次招募挑戰百萬年薪的「專職戶」，以及「半農半X」的「兼職戶」，讓退休者可兼顧長輩照顧與擁有長期收入。

現年44歲的退伍軍人藍偉志說，參加退輔會職訓專班參觀樸作良食後成為契作戶，因體力能負擔、投入時間規律、能陪家人，且契作保價收購，全家人就一起投入。

農民工作時間是早上5點到8點半、下午4點到6點半，生活規律愈來愈健康，與家人相處時間充裕，曾任東引戰情中心主任少校，藍偉志說，契作戶工作比在部隊時間還短、且沒有部隊的精神壓力，收入又比保全多很多。

有蓮霧栽種經驗的阿傑說，務農是賺「天公錢」，寒害裂果或颱風水傷都無法銷售，決定從一年賭一次的果樹，成為每天都能有收入的專職契作戶。

過去跟農友在國內競爭價格，但樸作良食有穩定的海外訂單，且與農民甘苦與共，一起打市場，一起分享利潤，是阿傑決定加入的主因。

樸作良食有完整陪伴系統，包括「契作五幫助」，媒合耕地、保價收購、好屏品種、栽種技術、系列課程，並落實「三好是義務」好品質、好安全與好認真，就能挑戰百萬年薪，也舉辦兩場說明會，2月1日、2日，上午10點半到11點半，在萬丹鄉竹林有機農場舉辦，歡迎擇一參加，報名網址 https://reurl.cc/nrL6o6。洽詢電話：樸作良食黃小姐0932-809-060

契作戶阿傑（左一）說，過去颱風來睡不著，擔心蓮霧田受損，風調雨順也睡不著，擔心豐收價格崩盤，至今參與契作半年多，對今年拿下百萬年薪很有信心。圖／樸作良食提供
契作戶阿傑（左一）說，過去颱風來睡不著，擔心蓮霧田受損，風調雨順也睡不著，擔心豐收價格崩盤，至今參與契作半年多，對今年拿下百萬年薪很有信心。圖／樸作良食提供
樸作良食創辦人（右二）黃淑女，推出「招募百萬年薪契作戶」，公開徵求契作夥伴，包含挑戰百萬年薪的「專職戶」，以及「半農半X」的「兼職戶」。圖／樸作良食提供
樸作良食創辦人（右二）黃淑女，推出「招募百萬年薪契作戶」，公開徵求契作夥伴，包含挑戰百萬年薪的「專職戶」，以及「半農半X」的「兼職戶」。圖／樸作良食提供

家人 屏東縣 萬丹

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