聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄首間UNIQLO跟無印良品掰了！ 在地人崩潰：以後要逛什麼
日本品牌「UNIQLO」跟「MUJI無印良品」因平價、簡約的風格等特點，受到民眾喜愛。然而，臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」透露，開在高雄第一間UNIQLO跟無印良品要收了，讓不少在地人崩潰喊「以後要逛什麼？」
高雄點表示，位於高雄前金區漢神百貨將於3月1日起改裝擴大精品層，因此有不少連鎖店都要收了，其中包含高雄首家UNIQLO跟無印良品，前者營業至2月20日，後者則營業到2月29日。除此之外，星巴克漢神本館B1門市與宜德利家具高雄漢神百貨店，也將在2月29日撤出。
消息一出，讓一票在地人崩潰，「我都逛這間，太哀傷了」、「我們以後要逛什麼…」、「No~我的行動衣櫃」、「收之前來打個折，肯定塞爆」、「最好逛的UNIQLO和MUJI」。
有部分網友認為漢神百貨附近新建許多豪宅，因此有不少精品品牌進駐館內，「敢把這些品牌撤櫃，想必是有更強大的品牌進駐」、「UNIQLO在那太平民了」、「畢竟本館附近多了好幾個豪宅，想更多精品品牌也是正常！」、「大動作，看來精品很大咖」、「要全面精品化了」。
漢神百貨曾在台北市文山區與台中市西區開過分店，但因百貨競爭激烈及經營不易而結束營業。目前漢神百貨計畫在台中市北屯區新蓋「漢神洲際購物中心」，整座賣場面積達3.4萬坪，預計2025年完工營運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言