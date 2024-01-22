高市議會委員會改選風波延燒 臨時會今天再度流會

高雄市議會今天下午續開臨時會二、三讀會審預算，但仍因出席人數問題，清點未過半而流會。綠營議員林智鴻強調，委員會改選過程合乎法規、程序；藍營議員白喬茵清表示，清點人數最重要的目的不是惡意要杯葛流會，是希望公平公正的開會。議長康裕成說，黨團協商目前沒共識，她非獨裁，都是照著議事規則走。

民進黨籍市議員林智鴻表示，現在每天都面臨到出席人數問題，雖然大家已有心理準備，國民黨用輪值方式每天進行清點。其實在去年12月15日議會最後一日，就應依法規進行委員會改選，但議會衝突造成此程序沒有完備，才趕決在這次臨時會要補正此程序。

針對市議員黃捷和李柏毅因已當選立委，到底能不能投票？法定是立院就職、議會解職，所以1月31日以前，兩人是市議員的身分，投票是權益。委員會改選，大家都是採取黨團運作、委託選民的方式來進行，當天若在時限沒投票，視同放棄自由選擇權，由議長指定之。

林智鴻說，當天黃捷和李柏毅的單子，是沒有投到票箱裡的，以避免國民黨的疑慮，整個過程合法，祕書長追任委任改選合乎法規、程序。預算審議關乎市民權益，國民黨卻因情緒而把預算綁在一起，委員會與總預算是兩件事，應理性看待。

國民黨籍市議員白喬茵表示，清點人數最重要的目的不是惡意要杯葛流會，是希望公平公正的開會。這整起紛爭是從上周開始的，國民黨認為，黃捷、李柏毅兩名準立委2月1日就走立院紅毯了，根本不會參加市議會5月的定期會，所以根本不應該參加委員會改選。

白喬茵表示，林智鴻指黃捷和李柏毅的單子沒有投進去，但事實是她被分配到跟黃捷同一個農林委員會，「我是看到鬼嗎？」為何公開說謊？也就是說，如果5月她對預算有意見、有疑慮，是要搭高鐵去立法院找黃捷來開會？

白喬茵說，國民黨因不滿這樣的結果，集體退席抗議，這是史上頭一遭。原本應該是以自由意願來改選的委員會，現在通通由議長來抽籤、來指派，所以現在8個委員會，有3個是沒有召集人的，這也是頭一遭；5個委員會的第一召集人，通通是民進黨湧言會的。

白喬茵表示，民進黨內要如何派系惡鬥，國民黨沒有意見，也無從置啄，但希望把最基本的民主精神還給在野黨、還給議會。她接著提出額數問題，現場有19位議員，主席康裕成宣布散會。