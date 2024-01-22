快訊

國會選舉隱形的關鍵一票...陳超明力挺韓江配 對於藍白合議題這麼說

長榮航機師取得罷工權！部分旅行不便險保單即刻起不賠

點亮枋寮、鹽埔漁港 花藝結合文資景點一起浪漫迎春

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東勝利星村遺構公園花藝浪漫迎春。圖／屏東縣府文化處提供
屏東勝利星村遺構公園花藝浪漫迎春。圖／屏東縣府文化處提供

迎接農曆年節到來，屏東縣枋寮及鹽埔漁港換「新裝」，光環境營造出煥然一新夜間美感，屏東縣政府也串連屏東市、潮州、佳冬、恆春等地文資景點，以應景的花藝佈置，增添年味，讓遊客到屏東走春，感受濃濃年節氛圍。

屏東燈節於上周登場後，枋寮、鹽埔漁港也在農曆新年前夕，妝點繽紛的光環境，枋寮漁港以「戀戀漁港」為主題設計，在漁港的吊橋布置愛心拱門，營造浪漫愛情橋，入口處則有心型燈飾作品，傳遞著甜蜜的心意，為漁港在夜空中增添奪目的景色，打造浪漫景緻，「漁港夜間變美了！」吸引不少民眾目光，停下腳步捕捉美照。

文化處表示，新園鹽埔漁港以「蔚藍風情」主題，建築物透過霓虹燈條的勾勒點亮整個漁港，欄杆亦設海洋元素閃爍燈飾點綴，牆面則以海底世界投影，並加入六國語言的新年快樂祝福，為新年注入滿滿的能量，祈求新的一年風調雨順、收成興旺。

除了兩大漁港，縣府也以「春暖花開、文資綻放」，串連包括屏市勝利星村遺構公園、屏菸1936文化基地、竹田驛站、屏東戲曲故事館、吾拉魯滋部落文物館、佳冬楊氏宗祠及恆春郡役所等文資場域，透過時尚且喜氣的花藝設計，為古蹟或歷史建築注入年節喜氣，讓人感受繁花盛豔、欣欣向榮的氣息。

文化處說，配合屏東燈節，兩處漁港及文資場域光環境與花藝，持續至2月25日，邀請大家在過年期間造訪屏東，體驗不一樣的南國人文之美。

屏東縣枋寮漁港夜間光環境更顯迷人。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣枋寮漁港夜間光環境更顯迷人。圖／屏東縣府文化處提供
屏東勝利星村遺構公園花藝浪漫迎春。圖／屏東縣府文化處提供
屏東勝利星村遺構公園花藝浪漫迎春。圖／屏東縣府文化處提供
屏東勝利星村遺構公園花藝浪漫迎春。圖／屏東縣府文化處提供
屏東勝利星村遺構公園花藝浪漫迎春。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣枋寮漁港夜間光環境更顯迷人。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣枋寮漁港夜間光環境更顯迷人。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣枋寮漁港夜間光環境更顯迷人。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣枋寮漁港夜間光環境更顯迷人。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 歷史建築

延伸閱讀

屏東縣府與鹿兒島縣簽署MOU 城市外交促進台日友好

2024屏東燈節限定38天都熱鬧！三大展區「必拍必打卡」

屏東攜手鹿兒島縣簽署MOU 城市外交促多領域合作

枋寮及鹽埔漁港年前換新裝 光環境越夜越美麗添年味

相關新聞

點亮枋寮、鹽埔漁港 花藝結合文資景點一起浪漫迎春

迎接農曆年節到來，屏東縣枋寮及鹽埔漁港換「新裝」，光環境營造出煥然一新夜間美感，屏東縣政府也串連屏東市、潮州、佳冬、恆春...

屏東縣府與鹿兒島縣簽署MOU 城市外交促進台日友好

屏東縣長周春米與日本鹿兒島縣知事塩田康一今天簽署交流協定，周春米說，疫情後國際恢復交流，簽署MOU對屏東拓展城市外交是一...

怎麼回事？高雄市警局對街圍牆出現人龍 衝台銀搶這物

中央銀行發行龍年生肖紀念套幣，今天開放臨櫃購買，不少民眾一大早搶位搶買！高雄市警局隔一條街就是台灣銀行，今天上午8點不到...

藍綠僵持！高雄市議會臨時會4分鐘散會 交通局預算擱置

高雄市議會17日因委員會抽籤作業藍綠鬧僵，今日續開臨時會，由市議員李喬如擔任主席。近午出席議員過半才開議，議員陳幸富提案...

又爆發搶水大戰！ 屏高樹鄉公所反對高市府未經協商改河道

現進入枯水期，屏東縣高樹鄉是水源保護地，高樹鄉大津取水口（舊寮圳進水口）是高樹平原農業灌溉重要水源，現在適逢芋頭、蔬果灌...

賴清德今高雄謝票 市長陳其邁陪同

準總統賴清德今天上午剛好安排高雄3場廟宇參拜謝票，市長陳其邁陪同，賴清德選前拋出社福政見，強化保障經濟安全及社會安全網2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。