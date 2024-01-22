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屏東縣府與鹿兒島縣簽署MOU 城市外交促進台日友好

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（左五）與日本鹿兒島縣知事塩田康一（左六），22日簽署交流協定。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左五）與日本鹿兒島縣知事塩田康一（左六），22日簽署交流協定。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米與日本鹿兒島縣知事塩田康一今天簽署交流協定，周春米說，疫情後國際恢復交流，簽署MOU對屏東拓展城市外交是一大進展，期待未來雙方在教育、觀光、農業等各領域更進一步合作，深化台日友好情誼，共榮共好。

簽署儀式在縣府舉行，駐日經濟文化代表處大使謝長廷、駐福岡辦事處長陳銘俊越洋視訊見證祝福，及日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎等人觀禮下，周春米與知事塩田康一完成簽署，簡單隆重。

MOU內容包含合作推動青少年及藝術文化活動交流、促進雙方觀光交流及觀光宣傳合作、協助拓展雙方農林漁業產品銷售通路等三大項目。周春米準備印有塩田知事人像的恆春月琴相贈，塩田知事也回贈鹿兒島傳統工藝及金桔禮品，作為締盟紀念品。

周春米說，屏東與鹿兒島有許多相似處，同樣位於國境之南，也同為農業及觀光大縣，2020年疫情間援助防疫物資結緣後，雙方經多次視訊，建立情誼，鹿兒島縣還響應屏東舉辦活動，數次派人共襄盛舉，2024屏東熱帶農業博覽會，今年新增日本館，鹿兒島也會參展，此次簽署MOU更為雙方的友誼寫下新的一頁。

鹿兒島縣位於日本九州最南端，人口數約154萬人，面積屏東縣3倍大，以黑豬肉、黑毛和牛、黑薩摩雞、櫻島小蜜柑等特色農產品、豐富的觀光資源及悠久的歷史文化而聞名。塩田康一知事2020年7月首次當選鹿兒島縣知事，他過去曾任職於日本經濟產業省，日本駐義大利大使館書記官、九州經濟產業局局長等職務，就任知事後非常重視與屏東的交流，特地在今年新春記者會時宣佈與屏東縣簽署MOU，並親自率團隊專程飛抵台灣進行。

塩田知事是首次造訪屏東，來台只停留3天，行程緊湊，縣府善盡地主之誼，除了在縣府大廳佈置鹿兒島展歡迎外，並安排塩田知事走訪原住民族文化園區、勝利星村、屏菸1936文化基地及至屏東燈節縣民公園賞燈，甚至到夜市體驗屏東小吃，屏東多元迷人的面貎讓塩田知事等人印象深刻，也因時間太短，泰武咖啡、溫泉都來不及體驗，希望下次有機會能走訪。

塩田知事認為，鹿兒島和屏東有很多相似處，去年9月屏東縣長周春米率團隊參訪鹿兒島縣，雙方經深入交談後而促成此次MOU簽署。他期待藉由MOU簽署，屏東縣與鹿兒島縣日後在青少年教育、藝術、文化、旅遊、經貿等多領域更深入交流。

屏東縣長周春米（左）與日本鹿兒島縣知事塩田康一（右），22日簽署交流協定。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左）與日本鹿兒島縣知事塩田康一（右），22日簽署交流協定。記者劉星君／攝影

日本台灣交流協會 周春米

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