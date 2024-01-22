屏東攜手鹿兒島縣簽署MOU 城市外交促多領域合作

屏東縣長周春米今天與日本鹿兒島縣知事鹽田康一簽署合作備忘錄（MOU）。周春米表示，對屏東拓展城市外交是重要進展，盼未來雙方在觀光、農業等領域有更進一步合作。

簽署儀式今天在屏東縣政府舉行，由駐日代表謝長廷、台北駐福岡辦事處處長陳銘俊越洋視訊見證祝福，還有日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎等人觀禮下，周春米與鹽田康一完成簽署。周春米相贈印有鹽田康一人像的恆春月琴，鹽田康一回贈鹿兒島傳統工藝及金桔禮品。

周春米會中表示，屏東與鹿兒島有許多相似之處，同樣位於國境之南，也是農業及觀光大縣，自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間援助防疫物資結緣後，雙方多次視訊交流，建立深厚情誼，鹿兒島縣還響應屏東舉辦的活動，即將舉辦的屏東熱帶農業博覽會今年新增日本館，鹿兒島也會參展。

她指出，此次簽署MOU為雙方友誼寫下新頁，未來必能建立雙邊的地方政府及人民之間更緊密關係。

鹽田康一認為，鹿兒島與屏東有非常多相似的地方，去年9月周春米率團隊參訪鹿兒島縣，雙方經過深入交談後促成了此次MOU簽署。期待藉由MOU簽署，屏東縣與鹿兒島縣日後在青少年教育、藝術、文化、旅遊、經貿等多領域更深入交流。

屏東縣府指出，MOU內容包含合作推動青少年及藝術文化活動交流、促進雙方觀光交流及觀光宣傳合作、協助拓展雙方農林漁業產品銷售通路等3大項目。