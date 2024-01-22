快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

屏東攜手鹿兒島縣簽署MOU 城市外交促多領域合作

中央社／ 屏東縣22日電
日本鹿兒島縣知事鹽田康一（左2）率隊到訪屏東縣，縣府21日安排訪團參觀台灣原住民族文化園區，鹽田康一還特地換上原住民服飾，感受在地人文風情。（屏東縣政府提供）中央社
日本鹿兒島縣知事鹽田康一（左2）率隊到訪屏東縣，縣府21日安排訪團參觀台灣原住民族文化園區，鹽田康一還特地換上原住民服飾，感受在地人文風情。（屏東縣政府提供）中央社

屏東縣長周春米今天與日本鹿兒島縣知事鹽田康一簽署合作備忘錄（MOU）。周春米表示，對屏東拓展城市外交是重要進展，盼未來雙方在觀光、農業等領域有更進一步合作。

簽署儀式今天在屏東縣政府舉行，由駐日代表謝長廷、台北駐福岡辦事處處長陳銘俊越洋視訊見證祝福，還有日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎等人觀禮下，周春米與鹽田康一完成簽署。周春米相贈印有鹽田康一人像的恆春月琴，鹽田康一回贈鹿兒島傳統工藝及金桔禮品。

周春米會中表示，屏東與鹿兒島有許多相似之處，同樣位於國境之南，也是農業及觀光大縣，自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間援助防疫物資結緣後，雙方多次視訊交流，建立深厚情誼，鹿兒島縣還響應屏東舉辦的活動，即將舉辦的屏東熱帶農業博覽會今年新增日本館，鹿兒島也會參展。

她指出，此次簽署MOU為雙方友誼寫下新頁，未來必能建立雙邊的地方政府及人民之間更緊密關係。

鹽田康一認為，鹿兒島與屏東有非常多相似的地方，去年9月周春米率團隊參訪鹿兒島縣，雙方經過深入交談後促成了此次MOU簽署。期待藉由MOU簽署，屏東縣與鹿兒島縣日後在青少年教育、藝術、文化、旅遊、經貿等多領域更深入交流。

屏東縣府指出，MOU內容包含合作推動青少年及藝術文化活動交流、促進雙方觀光交流及觀光宣傳合作、協助拓展雙方農林漁業產品銷售通路等3大項目。

周春米 日本台灣交流協會

延伸閱讀

日本鹿兒島縣知事走訪屏東 縣府接待體驗在地人文

迎接2024全民運動會在屏東 「每月一運動」千人瑜珈打頭陣

屏東燈節點燈！高15米、長192米龍躍屏東 豐富視覺饗宴

好運龍來185雙層巴士秒殺 周春米邀大家到屏東轉好運

相關新聞

藍綠僵持！高雄市議會臨時會4分鐘散會 交通局預算擱置

高雄市議會17日因委員會抽籤作業藍綠鬧僵，今日續開臨時會，由市議員李喬如擔任主席。近午出席議員過半才開議，議員陳幸富提案...

又爆發搶水大戰！ 屏高樹鄉公所反對高市府未經協商改河道

現進入枯水期，屏東縣高樹鄉是水源保護地，高樹鄉大津取水口（舊寮圳進水口）是高樹平原農業灌溉重要水源，現在適逢芋頭、蔬果灌...

賴清德今高雄謝票 市長陳其邁陪同

準總統賴清德今天上午剛好安排高雄3場廟宇參拜謝票，市長陳其邁陪同，賴清德選前拋出社福政見，強化保障經濟安全及社會安全網2...

東北季風影響 蘭嶼綠島船班22日、23日全天取消

受東北季風影響，交通部航港局東部航務中心通告，蘭嶼及綠島船班今、明兩天全天取消，籲請民眾留意

高雄港16至18碼頭 即起開放

高雄市長陳其邁與台灣港務公司董事長李賢義，昨天宣布高雄港16至18號碼頭即日起開放，本月27日至2月25日作為「冬日遊樂...

高雄道路夜晚冒「天坑」 長寬達1米多車輾過慘爆胎

高雄楠梓區高楠公路與德民路口今晚間突然出現「天坑」，因夜間視線不佳，多輛汽車經過未察壓過天坑後「爆胎」受害，警方已在現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。