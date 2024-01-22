枋寮及鹽埔漁港年前換新裝 光環境越夜越美麗添年味

迎接農曆春節到來，屏東縣政府為枋寮及鹽埔漁港換上「新裝」，以主題設計在地風情，透過光環境營造出夜間美感，同時也串聯文資景點，應景花藝布置，增添年味。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，繼屏東燈節上週點燈後，枋寮及鹽埔漁港也在農曆新年前夕，妝點繽紛光環境裝置。枋寮漁港以「戀戀漁港」為主題設計，在漁港吊橋布置愛心拱門，營造浪漫愛情橋，入口處則有心型燈飾作品，傳遞甜蜜心意，為漁港在夜空中增添奪目景色，打造出浪漫景緻。

鹽埔漁港以「蔚藍風情」主題，建築物透過霓虹燈條勾勒點亮整座漁港，欄杆設有海洋元素閃爍燈飾點綴，牆面則以海底世界投影，並加入6國語言新年快樂祝福，為新年注入滿滿能量，祈求新的一年風調雨順、收成興旺。

縣府文化處表示，除兩大漁港，也以「春暖花開、文資綻放」串聯勝利星村遺構公園、屏菸1936文化基地、竹田驛站、屏東戲曲故事館、吾拉魯滋部落文物館、佳冬楊氏宗祠及恆春郡役所等文資場域，透過時尚且喜氣花藝設計，為古蹟或歷史建築注入年節喜氣，讓人感受繁花盛豔、欣欣向榮氣息。

文化處指出，配合屏東燈節活動，兩處漁港及文資場域光環境與花藝，持續至2月25日，民眾在過年期間造訪屏東，體驗不一樣南國人文之美。