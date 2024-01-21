快訊

3歲女兒過馬路遭撞亡 父寫信給賴清德：喪女之痛是我對民進黨政府「第三次失望」

印度羽賽／連打10場累了 戴資穎奪冠：靠能力撐著

北市第一間宣布！入冬最強寒流來襲 這國小放2天「低溫假」

日本鹿兒島縣知事走訪屏東 縣府接待體驗在地人文

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
鹿兒島縣知事塩田康一（右一）等人走訪山川琉璃吊橋。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣知事塩田康一（右一）等人走訪山川琉璃吊橋。圖／屏東縣政府提供

屏東縣有原民、客家等族群文化，近年融入美學活絡老建築更令人驚豔，日本鹿兒島縣知事塩田康一率團來台與縣府簽署交流協定MOU，縣府今天安排走訪原住民族文化園區、勝利星村、屏菸1936文化基地等景點，晚間並至屏東燈節縣民公園賞燈，展現屏東多元面貎，讓塩田知事感受屏東的熱情及多向度。

「愈在地、愈國際」縣長周春米表示，屏東有秀麗壯闊的山海美景，豐富的人文更是發展國際觀光重要元素，從美景美食到族群文化，屏東有深度、高度、廣度以及溫度，這就是屏東的多向度，也是屏東未來發展城市外交的態度，「走上國際，與世界交好朋友」。

與塩田康一同行的還包括鹿兒島縣觀光文化運動部部長悅田克己、觀光文化部國際交流課、總務部書課等人。周春米先前率團訪問鹿兒島縣時受到熱烈歡迎，這次身為地主，禮尚往來，由縣府團隊規畫精彩行程接待，同時讓鹿兒島縣瞭解屏東的人文與觀光，未來能夠進一步交流。

今天塩田知事等人先抵達原住民族文化園區，體驗原民文化，排灣族祈福儀式、傳統手紋及服飾，並走訪園區旁的山川琉璃吊橋；山川琉璃吊橋長262公尺，橫跨隘寮溪，銜接三地門鄉及瑪家鄉，曾是台灣最長的吊床式吊橋，景觀壯麗。中午品嘗原民風味特色餐，滿滿的原民風，令塩田知事等人十分新奇。

下午則走訪勝利星村、屏菸1936文化基地，這二處都是老建築重生的最佳例子，其中勝利星村保留日式木造眷舍，近年引進獨立書屋、餐飲、工藝等品牌進駐，創新成為文化基地，充滿日式風情卻又帶著新興的蓬勃氣息。而屏菸1936文化基地完整保留昔日菸葉製造機具，強烈的工業風帶來視覺震撼，塩田知事等人並參訪設於屏菸的客家館，沉浸式的體驗，又是不同感受。

屏東燈節縣民公園燈區是晚間參訪重頭戲，今年燈區以屏東天空之城為主題，高達15公尺的主燈「龍躍屏東」，由彩色燈泡串起全長192公尺的華麗龍身，結合煙霧機和雷射光效果律動，展現氣勢磅礡，相當吸睛。

日本鹿兒島縣團隊體驗原民文化。圖／屏東縣政府提供
日本鹿兒島縣團隊體驗原民文化。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣知事塩田康一等人走訪山川琉璃吊橋。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣知事塩田康一等人走訪山川琉璃吊橋。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣廳團隊體驗原民文化。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣廳團隊體驗原民文化。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣團隊體驗原民文化。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣團隊體驗原民文化。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣知事等人走訪勝利星村。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣知事等人走訪勝利星村。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 吊橋 勝利星村 周春米 排灣族

延伸閱讀

年終誓師大掃街 屏東縣府環保局提醒：巡倒清刷迎龍年

迎接2024全民運動會在屏東 「每月一運動」千人瑜珈打頭陣

屏東燈節點燈！高15米、長192米龍躍屏東 豐富視覺饗宴

好運龍來185雙層巴士秒殺 周春米邀大家到屏東轉好運

相關新聞

影／高雄港16-18號碼頭全面開放 黃色小鴨冬日遊樂園27日登場

高雄市長陳其邁與台灣港務公司董事長李賢義今天宣布高雄港16至18號碼頭全面開放，作為1月27日至2月25日冬日遊樂園的主...

金門返鄉機位一票難求 陳玉珍下周將跨部協調軍機疏運

春節即將到來，但金門返鄉機位仍一票難求，讓不少居民直呼「返鄉之路太遙遠」。立委陳玉珍表示，24日將邀集相關單位研議提早啟...

屏大社發系出版「佮自然相放伴」 師生記錄恆春半島小農故事

屏東大學社會發展系系主任邱毓斌去年暑假帶領7名學生進駐恆春半島，採訪恆春、滿州6名農民，暢談他們推動農業與生態共存理念，...

影／親源頭拔菜頭家庭日 逾250名親子拔6000株白蘿蔔

為讓現代孩童學習生活技能及學習食農教育，金門多個團體今舉辦「第二屆親源頭拔菜頭公益家庭日」，有250位親子在超過1000...

遊玩金門「穿越風」正夯 穿漢服旗袍逛古城年創上千萬商機

「親愛的我穿越了！」近幾年古裝劇與穿越劇風行，民眾喜歡穿古裝漢服拍照打卡，意外成為金門觀光產業新商機。金門有兩家專營旗袍漢服出租的體驗店，讓遊客領略齊腰襦裙、琵琶飛袖的古風之美。 金門有豐富的僑鄉閩南文化，不少人到金門都感覺小城古意盎然，目前有兩家專業的旗袍漢服出租體驗店家，另外，古崗樓湖畔咖啡館則有數量不多的古裝，讓遊客簡單體驗。業者陳婉甄說，府城台南很早就有旗袍出租服務，她看準金門也有此優勢，所以標下「王慶雲洋樓」，希望讓遊客在漫遊後浦小鎮時，也可以身穿旗袍、馬褂，感受穿越時空的風情。...

龍來探大吉！議員梁育慈特製雙面春聯活潑漫畫呈現政績

屏東縣議員梁育慈特別製作「『龍』來探大吉（都來賺大錢）」春聯，趁著早市發送，向民眾拜個早年。梁育慈說，就任議員滿周年，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。