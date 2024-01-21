日本鹿兒島縣知事走訪屏東 縣府接待體驗在地人文

屏東縣有原民、客家等族群文化，近年融入美學活絡老建築更令人驚豔，日本鹿兒島縣知事塩田康一率團來台與縣府簽署交流協定MOU，縣府今天安排走訪原住民族文化園區、勝利星村、屏菸1936文化基地等景點，晚間並至屏東燈節縣民公園賞燈，展現屏東多元面貎，讓塩田知事感受屏東的熱情及多向度。

「愈在地、愈國際」縣長周春米表示，屏東有秀麗壯闊的山海美景，豐富的人文更是發展國際觀光重要元素，從美景美食到族群文化，屏東有深度、高度、廣度以及溫度，這就是屏東的多向度，也是屏東未來發展城市外交的態度，「走上國際，與世界交好朋友」。

與塩田康一同行的還包括鹿兒島縣觀光文化運動部部長悅田克己、觀光文化部國際交流課、總務部書課等人。周春米先前率團訪問鹿兒島縣時受到熱烈歡迎，這次身為地主，禮尚往來，由縣府團隊規畫精彩行程接待，同時讓鹿兒島縣瞭解屏東的人文與觀光，未來能夠進一步交流。

今天塩田知事等人先抵達原住民族文化園區，體驗原民文化，排灣族祈福儀式、傳統手紋及服飾，並走訪園區旁的山川琉璃吊橋；山川琉璃吊橋長262公尺，橫跨隘寮溪，銜接三地門鄉及瑪家鄉，曾是台灣最長的吊床式吊橋，景觀壯麗。中午品嘗原民風味特色餐，滿滿的原民風，令塩田知事等人十分新奇。

下午則走訪勝利星村、屏菸1936文化基地，這二處都是老建築重生的最佳例子，其中勝利星村保留日式木造眷舍，近年引進獨立書屋、餐飲、工藝等品牌進駐，創新成為文化基地，充滿日式風情卻又帶著新興的蓬勃氣息。而屏菸1936文化基地完整保留昔日菸葉製造機具，強烈的工業風帶來視覺震撼，塩田知事等人並參訪設於屏菸的客家館，沉浸式的體驗，又是不同感受。