影／高雄港16-18號碼頭全面開放 黃色小鴨冬日遊樂園27日登場

高雄市長陳其邁與台灣港務公司董事長李賢義今天宣布高雄港16至18號碼頭全面開放，作為1月27日至2月25日冬日遊樂園的主場域，成為療癒大型充氣裝置作品、歡樂遊樂措施及美味餐飲市集的碼頭樂園。期間周末及農曆初一至初五，每天都安排兩場兒童戲劇演出及精彩的馬戲與互動體驗表演。

市府在高雄港17號碼頭舉辦記者會，宣布貨櫃碼頭變身為冬日遊樂園主場域，陳其邁並公布驚喜彩蛋，將有兩隻小鴨出現在愛河灣，雙鴨象徵市港合作，締造港灣城市進步的雙贏，帶給民眾加倍的溫暖療癒與幸福。

陳其邁表示，16到18號碼頭開放，感謝港務公司讓碼頭能夠更親近於民、還海於民，這也是六都僅有的，這裡可說是觀賞高雄港最漂亮的地方，以後民眾散步可從高流一直到高雄展覽館等，騎單車或散步都可串連，配合周遭的綠化，春節前會一併完工。黃色小鴨在16到18號碼頭，將有冬日遊樂園，歡迎大家來高雄。

李賢義表示，高雄港務公司與市府積極合作，2005年首創港市合作會議模式、2017年與高市府合資成立高雄港區土地開發公司逐步完成高雄港蛻變，包含碼頭區棧庫群活化、候工室設計旅店營運、第3船渠大港倉整建營運、愛河灣遊艇碼頭開發營運及高雄旅運中心啟用等，帶動港市整體發展，吸引民間投資，創造周邊觀光及商業價值。

觀光局長高閔琳說，市府與港務公司合作，發展海洋親水活動，營造文創、音樂、遊艇、遊港、觀光等多元功能的舒適環境。冬日遊樂園以16-18號碼頭為主要場域，碼頭有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊戲空間，還有美味餐飲市集，將帶給民眾全新的遊憩體驗。