金門返鄉機位一票難求 陳玉珍下周將跨部協調軍機疏運

春節即將到來，但金門返鄉機位仍一票難求，讓不少居民直呼「返鄉之路太遙遠」。立委陳玉珍表示，24日將邀集相關單位研議提早啟動軍機協助疏運，籲請有購票需求的民眾透過手機通訊軟體填寫意願表單，以作為協調加開班機的參考依據。

金門居民指出，儘管民航局表示今年規劃的春節空中航班機位已較去年成長，但113年春節期間第三波加班機訂票作業才剛結束，仍有許多民眾訂不到返鄉機位，直呼「一票難求！」、「還是沒訂到票！」、「返鄉之路太遙遠」。

陳玉珍指出，經多次協調民航局與航空公司加開航班未果，再加上長榮航空日前傳出罷工、可能影響立榮國內航線運作，所以將協調國防部提早啟動軍機協助疏運的想法，已行文國防部、交通部民航局、航港局、消保處、金門縣政府與華信、立榮兩航空公司，於24日跨部協調會。

陳玉珍表示，有需要的金門民眾可透過通訊軟體𝐋𝐈𝐍𝐄搜尋「陳玉珍」、「@lovekinmen」點選「選民服務」裡的「春節班機意願調查表」做機票登記；沒有帳號的長者與兒童可請親友與予協助，如已完成購票的鄉親請勿重複登記，以保障尚未買到票的人的權益。