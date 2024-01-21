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屏大社發系出版「佮自然相放伴」 師生記錄恆春半島小農故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學社會發展系師生去年暑假進駐恆春半島，對恆春、滿州6名農民採訪，暢談他們推動農業與生態共存理念，近日將訪談內容集結成書，出版「佮自然相放伴」，展現友善農業生命力。記者劉星君／攝影
屏東大學社會發展系師生去年暑假進駐恆春半島，對恆春、滿州6名農民採訪，暢談他們推動農業與生態共存理念，近日將訪談內容集結成書，出版「佮自然相放伴」，展現友善農業生命力。記者劉星君／攝影

屏東大學社會發展系系主任邱毓斌去年暑假帶領7名學生進駐恆春半島，採訪恆春、滿州6名農民，暢談他們推動農業與生態共存理念，近日將訪談內容集結成書，出版「佮自然相放伴」，紀錄小農故事，展現友善農業生命力。

近5年來，在墾丁國家公園管理處「墾丁國家公園友善農業推動計畫」的支持，與屏南社區大學合作，小農透過實務學習友善農業耕作型態，已成功輔導數10名小農取得各種有機認證，幫助小農改善生活同時，也漸恢復恆春半島應有的自然生態鏈。

屏東大學社發系指出，「佮自然相放伴」是恆春半島首次出版小農誌，象徵墾管處與屏南社大5年合作成果。小農誌受訪農民包括，「好望角農場」陳一忠和許淑貞、「良食糧十農坊」張清文、「芳彬茶園」鍾宋芳文、「幸福有機農場」吳乃憲、與「小山森林」王柏珽等人，展現友善耕作的合作力。

屏東大學校長陳永森說，屏東大學將「屏東事，就是屏大的事」，這樣的指引落實各面向發展，將整個屏東縣作為大學社會責任的實踐場域。恆春半島充滿許多在這裡努力生活與土地共好的人們，感謝墾管處、屏南社大與深耕恆春半島的鄉親們，給屏東大學社會發展學系向土地學習的機會，

陳永森說，「佮自然相放伴」，從土地友善與有機連結，屏東大學USR大學社會責任計劃搖滾社會力，帶領社發系同學進入社區，將小農奮鬥過程與土地友善過程，採訪紀錄出書，也讓遊客來到墾丁不只有陽光、沙灘、比基尼，還有更多與土地連結的深度故事。

經營「好望角農場」的陳一忠、許淑貞夫婦，由社發系四年級學生郭奕新採訪撰寫。學生郭奕新說，以往對恆春印象就是墾丁海邊，這次透過採訪，認識小農，有一群人在此深耕，很感動，最讓他驚豔是好望角農場有著豐富生物多樣性，也讓他對土地、環境意識有更多的了解。

陳一忠說，從屏東農業大學接觸友善有機項目，從農邁入第3年，感謝屏大協助，將自己投注生物多樣性理念的耕作，讓更多人知道。

帶領社會發展學系學生到恆春的系主任邱毓斌說，這趟旅程受許多協助，在恆春受許多農友教導，也期望透過此書，讓恆春半島上的好山、好水、好人更被世界看到。

恆春 屏東縣 墾丁 自然生態

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