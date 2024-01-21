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龍來探大吉！議員梁育慈特製雙面春聯活潑漫畫呈現政績
屏東縣議員梁育慈特別製作「『龍』來探大吉（都來賺大錢）」春聯，趁著早市發送，向民眾拜個早年。梁育慈說，就任議員滿周年，希望在民眾心中留下深刻印象，特製雙面春聯，前面是祝賀語，翻過來則有一年來的政績，用「漫畫」呈現，以活潑的設計，和大眾分享屏東共榮，也深受大家喜愛，紛紛索取。
梁育慈原本在台北從事政治幕僚工作，回鄉首次參選就拿下該選區最高票，任議員一周年，她說，從早跑到晚，總共做717件選民服務，85場行動服務與免費法律諮詢，解決許多民眾的難題；在議會她不忘兌現選民承諾，關注多項大型政策，如高鐵南延、高捷大寮屏東線等。
印象最深刻是她在議會質詢消防局縣內急救成功率過低的議題，其中一個就是急救器材不足，她和城隍廟主委王家銘聊及此事，廟方即二話不說捐贈200萬元的消防救護設備，「大家都為了屏東好，很感動。」
梁育慈也關注敬老卡擴大使用範圍、校園周邊行人安全通道、YouBike2.0站點、偏心左轉道等，梁育慈說，年節將至，除向鄉親拜年外，也很開心有這麼多成績和民眾分享。
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