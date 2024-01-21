拚全台第一所RE100綠色部落小學 屏東長榮百合國小光電、備用電源完工

屏東縣瑪家鄉長榮百合國小，校園近日完成張榮基金會與長榮海運公司捐贈太陽光發電系統暨緊急備用電源設置完工。校長陳世聰說，完工後，讓族人在緊急避難時，學校可成為水電通訊無虞的基地，學校現已完成太陽光電設置98KW及備災儲能電池設置，後續規畫校內微電網，努力朝成為台灣第一所RE100（百分百再生能源）的綠色能源部落小學目標發展。

陳世聰說，長榮百合國小位在禮納里永久屋部落基地，是八八風災後，因氣候變遷帶來災害，迫使三地門鄉大社、瑪家鄉瑪家、霧台鄉好茶部落，三個部落離開原居地，闢建的永久屋基地。學校也著重環境教育課程，讓孩子記住環境守護、維護原住民族傳統文化發源地的重要性。

陳世聰說，讓孩子們透過備災過程中，了解在地文化、部落面臨氣候變遷處境，學校裝置讓族人可以在緊急避難時，成為水電通訊無虞基地，太陽光電可以用於儲能，未來也會跟台電請教，如何在危難時刻，轉成在地使用機組。

長榮百合國小指出，新設置太陽光電系統為38.675Kw，年發電量4萬8344度將減少25公噸碳排放，每度電躉售4.48元，預計每年新增學校售電收入21萬6500元。售電收入用於學生環境教育校外教學及改善學校教學環境及設備。

這次也優化舊有太陽光電系統，舊有光電系統建置12年，設備老化故障，發電效能大幅下降，優化與更新設備，預計發電量提升7萬1000度，並減少36公噸碳排放，每年售電收入提升48萬元，用於學生環境教育教學、課程研發，弱勢學生學習輔導等。

新設置緊急備用儲能櫃10.24KWH一台，設在學校地下室緊急備災教室，可提供緊急避難災民約50人所需的必要電源和救災通訊聯絡設施。