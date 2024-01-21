年終誓師大掃街 屏東縣府環保局提醒：巡倒清刷迎龍年
農曆春節將到，屏東縣府環保局提升全縣整體環境品質，縣府在春節前夕舉辦年終大掃除誓師與掃街，今年將大掃除誓師地點移到東港鎮舉辦，縣長周春米呼籲，做好「巡倒清刷」，消除髒亂死角與登革熱病媒蚊孳生源，改善居家生活環境。
今年將環境大掃除誓師地點特別移到東港鎮東光國小舉辦，有環保局、東港鎮公所、東港鎮15里、7個社團，約600名里民志工義工參與，打造整潔環境，迎接新的一年到來。
環保局提醒，春節期間2月8日到2月14日長達7天，縣府「環境清潔周」訂於2月2日到2月8日，請民眾配合鄉鎮公所清潔隊春節垃圾收運，停止清運期間將垃圾包好、廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置在屋外，恐造成環境髒亂，春節期間各鄉鎮垃圾收運時間不同，環保局屆時將會統整後放在縣府春節不打烊相關資訊提供民眾參考。
縣長周春米呼籲，年終大掃除做好居家環境整理，落實垃圾分類、資源回收與病媒蚊孳生清除工作，並落實「巡倒清刷」登革熱防治四大步驟，斷絕病媒蚊繁殖機會，分散工作量，避免清潔隊垃圾清運過度集中，減輕隊員負擔，維護環境衛生，大家一起安心過好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言