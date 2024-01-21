年終誓師大掃街 屏東縣府環保局提醒：巡倒清刷迎龍年

農曆春節將到，屏東縣府環保局提升全縣整體環境品質，縣府在春節前夕舉辦年終大掃除誓師與掃街，今年將大掃除誓師地點移到東港鎮舉辦，縣長周春米呼籲，做好「巡倒清刷」，消除髒亂死角與登革熱病媒蚊孳生源，改善居家生活環境。

今年將環境大掃除誓師地點特別移到東港鎮東光國小舉辦，有環保局、東港鎮公所、東港鎮15里、7個社團，約600名里民志工義工參與，打造整潔環境，迎接新的一年到來。

環保局提醒，春節期間2月8日到2月14日長達7天，縣府「環境清潔周」訂於2月2日到2月8日，請民眾配合鄉鎮公所清潔隊春節垃圾收運，停止清運期間將垃圾包好、廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置在屋外，恐造成環境髒亂，春節期間各鄉鎮垃圾收運時間不同，環保局屆時將會統整後放在縣府春節不打烊相關資訊提供民眾參考。