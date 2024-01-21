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出席諮商心理師代表大會 民代憂需幫助的人被漏接

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
中華民國諮商心理師公會昨在高雄舉辦全國聯合會會員代表大會，議員白喬茵（左）表示，擔心需要幫助的人被漏接。記者王勇超／攝影
中華民國諮商心理師公會昨在高雄舉辦全國聯合會會員代表大會，議員白喬茵（左）表示，擔心需要幫助的人被漏接。記者王勇超／攝影

中華民國諮商心理師公會昨在高雄開全國聯合會會員代表大會，高市議員白喬茵說，青少年自殺人數逐年攀升，但自殺防治通報系統轉介到高市衛生局的開案率年年下滑，第一線心理諮商師判斷與衛生局產生落差，擔心需要幫助的人被漏接。高市衛生局表示，高市人數沒有逐年上升，另在統計時會刪除掉重覆、錯誤資料，實際開案率百分之百。

白喬茵說，全國青少年自殺人數2015年4500多人、2022年1萬多人，讓人怵目驚心，心理諮商師是社會安全網內很重要、很辛苦的一群人，警政、社政、家庭系統應該一起來支撐。此外，依據自殺防治通報系統轉介到高雄市衛生局的開案率分析，2019年98%，2023年只有71%，憂心實際情況存在落差。

高市衛生局解釋，高雄市15歲至24歲青少年自殺死亡通報2021年29人、2022年24人、2023年尚未完成統計，高雄市自殺通報及死亡人數量並非逐年攀升；高雄市自殺通報個案關懷開案率，扣除網絡單位重覆通報、通報資料誤植及自殺意念轉專案服務分流管理，2019年至2023年皆為100％。

衛生局說，為促進自殺防治效益，2022年起衛福部通報標準為「自殺企圖」個案，「自殺意念」不納入通報；惟高雄市仍維持「自殺意念」個案專案關懷服務。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

衛生局 高雄市

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