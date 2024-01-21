屏東通勤月票新功能 手機可買票過卡

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東TPASS通勤月票推新功能，購買方案後直接使用手機完成過卡。圖／屏東縣政府提供
屏東TPASS通勤月票推新功能，購買方案後直接使用手機完成過卡。圖／屏東縣政府提供

屏東TPASS公共運輸通勤月票去年6月推出，累積9萬多人使用，為精進服務流程，縣府針對使用實體卡月票的會員，結合一卡通公司iPASS MONEY APP，推出線上服務「TPASS/MeNGo 南高屏月票過卡」新功能，購買方案後直接使用手機過卡，不須到便利商店，7月31日前使用還可享回饋金。

屏東TPASS月票有3種方案，分別為999元南高屏全區火車及公車暢行、399元屏東火車及公車暢行、299元屏東公車無限次搭乘。

縣府交通旅遊處指出，屏東TPASS票卡會員，於MeNGo官網/APP線上購買月票方案後，須於啟用日前持卡片至7-ELEVEN ibon過卡後才能使用。這次與一卡通公司合作於iPASS MONEY APP新增TPASS/MeNGo 南高屏月票過卡功能，即日起購買月票方案後，可直接開啟手機iPASS MONEY APP過卡，免出門用手機就可以一次搞定。

交通旅遊處說，一日生活圈擴大，搭乘大眾運輸的通學、通勤人口也逐年增加，利用手機的普遍性優化服務，民眾在家使用手機即可購買月票及過卡。

縣府表示，為鼓勵民眾體驗過卡新功能，即日起至7月31日，透過iPASS MONEY APP完成過卡的會員，每次可獲得10元回饋金（次月15日前轉入iPASS MONEY電子支付帳戶，會員須於過卡當月底前完成註冊），對通學及通勤族是一大福音，省時又便利。

屏東 TPASS 一卡通

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