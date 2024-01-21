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輕軌列車輕軌按鈕才開門 議員促多宣導

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄輕軌車門不會自動開啟，列車進站後門上按鈕會亮起，提醒乘客按鈕開門上、下車。記者王勇超／攝影
高雄輕軌車門不會自動開啟，列車進站後門上按鈕會亮起，提醒乘客按鈕開門上、下車。記者王勇超／攝影

高雄輕軌成圓試營運，許多民眾搭乘嘗鮮，但因為輕軌列車須壓按鈕才會開門，很多初次搭乘的長輩或外地遊客狀況外，站著等門開不知所措，民眾見狀覺得「有點危險！」，議員也認為市府應宣導正確搭乘方式。高捷公司表示，試營運期間收集各類問題，按鈕開門基本上不進行設備變更，但會加強對外宣導。

輕軌元旦起免費搭乘至2月25日，乘客陸續抱怨月台驗票機螢幕會反光、列車與月台有高低差等問題。也有網友發現，輕軌到站須按鈕，車門才能開啟上下車，不過部分長輩或外地遊客會站著不動等開門，沒搭過輕軌的在地居民同樣不清楚。

「以為是自動門！」70歲李姓乘客說，不曉得下車要按鈕，幸好旁邊年輕人教導。另名周姓男子也說，本月上旬初次搭乘，上車時沒注意要按鈕才會開門，到達目的地要下車，「等了幾秒鐘，訝異車門怎麼還沒打開」，最後旁人伸手按鈕，他才發現輕軌要手動開門。

記者昨日試乘，大部分乘客知道要按鈕開門，少數人站在門前遲疑，旁人會上前幫忙按鈕。

高市捷運工程局表示，輕軌列車的調度、系統整合仍在磨合階段，刷卡機螢幕因反光看不清楚、列車即時動態不即時、月台高低差等問題，會盡快調整修正。

議員張博洋說，輕軌成圓後便利性提升，勢必吸引過去沒搭過輕軌的新乘客搭乘，在宣導輕軌便利性的同時，也應該同步宣導如何正確搭乘，讓民眾順利上下車。

高雄輕軌 議員

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