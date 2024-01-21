台東拓展國際旅客 下月起推獎勵補助

疫情後國境開放，台東縣長饒慶鈴率旅遊業者前往東南亞推展觀光，會同駐新加坡台北代表處大使童振源見證，台灣華耀國際旅行社與新加坡曾兄弟旅行社簽署合作備忘錄，預計今年將送客千人到台東旅遊。縣府表示，2月1日起，國際旅行社帶團來台東停留2晚以上可享獎勵，個人最高補助4500元。

縣府統計，疫情前台東縣每年接待近70萬國際旅客，因疫情驟降至1萬多人，今年鎖定海外市場，希望國外旅客數逐步回升。

饒慶鈴率團在星馬等國家賣鳳梨釋迦，此行也向東南亞國家旅行社介紹台東的人文風情及景點美食。為拚觀光，饒準備相當齊全豐富的資料，用流利英文導覽解說，台下在地旅行業者好評不斷，提高來台東意願。眾人見證華耀國際旅行社與新加坡國內最大的曾兄弟旅行社簽署合作備忘錄。

饒慶鈴指出，從今年2月1日起，縣府獎勵旅行社帶團來台東觀光，停留2晚以上可享補助，前100名由旅行社安排來台東，並在活動官網登錄成功者贈送釋迦禮盒。

交觀處說明，獎勵金依型態分成六類，包機入境連住2晚每人補助3000元、3晚每人4500元；15人以上國外團體連住2晚每人2000元、連住3晚每人3000元，補助至今年10月31日或經費用罄止，詳情可在活動網站(https://www.tttravel.org/)查詢。