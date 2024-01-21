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活化台泥鼓山廠 議員批進度太慢

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高雄市長陳其邁昨從台泥預拌廠舊址新闢的登山口上山，沿途和登山民眾擊掌打招呼。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁昨從台泥預拌廠舊址新闢的登山口上山，沿途和登山民眾擊掌打招呼。記者王昭月／翻攝

高雄去年碳排量比台北市多出5倍，停產30年幾成廢墟的台泥鼓山廠經高市府催促活化，部分廠區已闢建滯洪池、停車場成為休憩點，高雄市長陳其邁實地踏勘，慶幸空品良率達8成，礦區不再灰濛濛。不過台泥舊廠潛在開發價值估計達600億，計畫喊了多年只見登山步道建成，民代認為進度太落後，要求加速開發腳步，才能帶動中鼓山發展。

台泥鼓山廠1994年停產，預拌場於2018年遷廠，隔3年拆除製程設備，但開發計畫始終未定案，占地30幾公頃的廠區荒廢閒置。高雄市政府取得台泥同意後，以部分用地建造柴山滯洪池、登山步道及停車場，成為眾親近柴山與串聯自然生態廊道的重要節點，出現活化契機。

高雄市長陳其邁昨從新登山口入山爬了一段，指過去看到這處礦區灰濛濛，就知道高雄到了，現在空品良率連續4年達到8成以上，感謝台泥。

台泥鼓山廠停產達30年，為配合高雄市開發，廠區計畫變更，曾傳出規畫興建住宅、長照、綠建築及創新營運中心，打造成低碳住商生活圈。由於基地面積大且完整，距美術館特區又近，依現行地價估算 開發價值至少600億，十分可觀，唯始終未定案。

民進黨議員簡煥宗表示，台泥舊廠開發過程，碰到挖出史前遺址及廠區文物保存等問題，全案推進不順，如能活化改造，對於帶動中鼓山的發展將具有極大助力。國民黨議員陳美雅則說，台泥案閒置不是一、兩年，而是十幾廿年，市府應更主動積極促成開發，別讓中鼓山一直停留於舊社區的樣態。

「台泥的開發計畫尚未提報進來」，高市都發局表示，此案尚有田町倉庫的占用戶等問題待解，因此廠區的變更案尚未進入實體的討論，不過台泥願意先供地做停車場及綠美化回饋市民，算很有誠意。

停車場 陳其邁

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